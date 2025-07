Nasralla: Se aceptará renuncia de Hall, pero si no lo hace “hay confianza para seguir con ella”

Tegucigalpa – El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se pronunció sobre la decisión de la consejera Ana Paola Hall de poner a disposición su cargo en el Consejo Nacional Electoral (CNE), asegurando que su renuncia responde al “hostigamiento y presiones” ejercidas por el oficialismo a través de la candidata de Libre, Rixi Moncada.

– Propone que si Hall presenta su dimisión, esta debe ser conocida de forma inmediata por el CN para escoger al sucesor.

“Ella no trabaja tranquila por las presiones que hay dentro del CNE de parte de Libre. Todo lo maneja Rixi Moncada”, afirmó Nasralla, quien además señaló que el oficialismo busca impedir que el Partido Liberal mantenga una representación en el órgano electoral.

Consultado sobre si debe aceptarse la renuncia de Hall, Nasralla fue categórico: “Por supuesto. Lo que yo propongo como candidato es que el mismo día que Ana Paola Hall presente su renuncia, el Congreso Nacional conozca los posibles reemplazos que vamos a proponer”.

Entre los nombres que el presidenciable liberal mencionó como posibles sustitutos figuran la diputada Maribel Espinoza, el excandidato presidencial Mauricio Villeda y el también diputado Jhosy Toscano, entre otros, a quienes calificó como “gente honesta”.

Sin embargo, advirtió que desde Libre podrían intentar bloquear el proceso de sustitución: “Tampoco queremos que se aproveche Rixi Moncada para decirle a los diputados que no voten, para que el Partido Liberal no tenga representante. No sean mala leche, les voy a ganar. Los voy a destrozar con votos y aquí van a venir observadores internacionales. Mel no se va a salir con la suya porque tiene minoría”.

Nasralla también subrayó que, mientras Hall no presente su renuncia formalmente, continuará respaldando su labor: “Estamos decidiendo quién la va a sustituir, pero si ella no renuncia, seguiremos contando con ella. Yo podría tener confianza”.

Rechazo a Smartmatic

El aspirante presidencial también rechazó la posibilidad de que la empresa Smartmatic participe en el proceso electoral como encargada del TREP. “No acepto Smartmatic porque su dueño está preso en Estados Unidos por recibir sobornos para robarse elecciones en Filipinas”, denunció, asegurando que “Libre quiere robarse las elecciones” mediante esta contratación.

Según Nasralla, hay tres empresas más que aún no han presentado propuestas al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), y acusó al consejero Marlon Ochoa de obstaculizar el proceso por su vínculo con Moncada. “Marlon Ochoa no va a trabajar porque es empleado de Rixi Moncada y no lo deja actuar”, aseveró.

Finalmente, lanzó críticas tanto al Partido Nacional como al Partido Libre: “Yo no tengo compromisos con nadie, pero los demás sí. El Partido Nacional regaló la Fiscalía. En cuanto a Libre también tienen cola que les pisen, hasta con el narcotráfico. Carlón (Carlos Zelaya) y Juan Orlando son los mismos, solo que uno tiene bigote y el otro no”.

La declaración de Nasralla ocurre en un contexto de creciente tensión preelectoral, marcado por la incertidumbre en la integración del CNE y la transparencia en los próximos comicios. LB