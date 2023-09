Los “calixtos” no somos traidores, no vamos a votar por nómina opositora, afirma diputado Flores

Tegucigalpa – Los 14 diputados de la corriente de Jorge Cálix siguen firmes con la línea del Partido Libertad y Refundación (Libre), “no hay un solo diputado que vaya a doblarle la mano con lo que puedan ofrecer”, aseguró este martes el parlamentario, Juan Ramón Flores.

El diputado dijo que en el Legislativo se ha ofrecido hasta 32 millones de lempiras, y aseguró que, aunque a él no le han hecho ese tipo de propuesta, a otros diputados del oficialismo ya les ha llegado.

“Yo no creo que los vayan a comprar porque son 12 diputados y lo que tienen que comprar son de Libre, porque ya no quedan diputados, creo nosotros creemos que esto no logrará destrabarse ahorita”. VC