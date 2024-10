Libre ya aplicó la amnistía a quienes quería beneficiar, dice presidente del Codeh sobre reunión de la CSJ

Tegucigalpa – El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, señaló este martes que al Partido Libertad y Refundación (Libre) no les interesa saber cuál será la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la constitucionalidad de la amnistía política.

Manifestó que el partido Libre ya aplicó la amnistía política a los personajes que quería beneficiar.

“Libre ya aplicó a quienes tenía que aplicarles la amnistía a nivel del país, ya no le sirve, y a quienes le aplicaron no pueden ser acusados porque no hay retroactividad”, declaró Maldonado.

No obstante, advirtió que si la CSJ declara que el decreto de amnistía política es inconstitucional, correrán riesgo los magistrados o los togados que la aplicaron a delitos comunes.

Lo delicado es que investigue a los togados que aplicaron la amnistía en delitos comunes y puede ser una primera partida de la CICIH si viene al país, subrayó.

Sostuvo que el posicionamiento del Codeh es que la amnistía para delitos comunes nunca tuvo sentido de ser.

Por otro lado, criticó la falta de liderazgo en el Congreso Nacional para someter casos emblemáticos y no hubo capacidad de parte de Luis Redondo para resolver en este poder del Estado el tema de la amnistía política. AG