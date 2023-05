Liberales divididos sobre ratificación de acta para adhesión al CAF

Tegucigalpa – La ratificación del acta donde 66 diputados del Congreso Nacional votaron a favor de aprobar la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF) tiene dividida a la bancada liberal, cuya posición es esencial para esta ratificación.

Según trascendió esta mañana en un medio radial, los 22 diputados del Partido Liberal han llegado a un consenso, pues mientras el diputado Marlon Lara, dijo que la posición de la bancada liberal de no ratificar el acta donde se aprueba la adhesión al CAF ya está firme y que mañana martes que sesiona el Legislativo, no tendría por qué cambiar, el diputado Jesser Corrales, dice que mañana se decidirá si se firma o no.

El diputado por Cortés, dijo que “esa es una decisión que ya fue tomada, primero en la autoridad del partido y luego en un pronunciamiento que fue dado a conocer al público, así que esa posición es la del Partido Liberal”.

En ese sentido, Lara indicó que “esperamos que el día martes, cuando se inicia la sesión y se someta a discusión la aprobación del acta, la bancada liberal no vote a favor de la ratificación por lo cual, quedaría sin valor ni efecto, el acuerdo de adhesión al acta”.

Sin embargo, su compañero de bancada, afirmó que “esta semana vamos a tener una reunión de bancada, en la cual vamos a tomar una decisión con el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal”.

Corrales, diputado por el departamento de Atlántida refirió que el Central Ejecutivo realizó un análisis técnico que será socializado con todos los parlamentarios “y así poder tomar una decisión si vamos a apoyar o no el CAF”, dijo al recordar que “hasta el momento firmamos una nota como partido al cual hasta el momento como partido votaría en contra”.

Pero, agregó que “sí habría una posibilidad (de votar a favor), de acuerdo a las posiciones que se tomen con las autoridades del Partido Liberal”.

Respecto al compromiso firmado por los diputados, Lara refirió que este no cuenta con el 100 % de los votos. “Tengo entendido que alrededor de 19 de los 22 diputados firmaron el acta donde se comprometen a no ratificar el acta” de la sesión del martes 16 de mayo.

Además, agregó que “no se si finalmente los 3 restantes la firmaron o si se van a mantener siempre a favor de la ratificación del acta”, señaló Lara.

El diputado Lara detalló que el martes se tiene que leer el acta anterior y después pedir la votación si se ratifica o no, “en el momento que se someta a votación los diputados liberales van a votar en contra, por lo cual el acta queda sin valor y efecto y eso como que si la sesión nunca se hubiera llevado a cabo”.

Sin esta ratificación no se puede realizar una nueva sesión parlamentaria. VC