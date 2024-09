Ley de Colaboración es “una moneda de cambio” que se usa con cálculo político en el Congreso Nacional

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Yahvé Sabillón aseveró que la no aprobación de Ley de Colaboración Eficaz es “una moneda de cambio” que se usa con “cálculo político” para que pasen otros proyectos en el Congreso Nacional.

– Para el Frente Parlamentario de apoyo a la CICIH es más fácil reunirse con los personeros de la ONU que con la misma comisión negociadora del Ejecutivo, denunció el congresista de Comayagua.

Detalló que la Ley de Colaboración Eficaz es una moneda de cambio que se está utilizando dicho de la siguiente manera: “si no podemos avanzar en ciertos decretos, entonces aprobamos la Ley de Colaboración Eficaz porque hay diputados que están implicados o se sienten presionados… entonces ellos apoyan determinada iniciativa de ley a cambio que no pueda ser aprobada la citada ley. No podemos avanzas en ese tipo de cosas porque es un cálculo político y eso traerá repercusiones muy fuertes a nuestro instituto político”.

Sabillón narró que todo marchaba bien hasta que se sometió la Ley de Colaboración a discusión del pleno de la Cámara. La norma pasó en sus dos primeros debates, pero ahora el tercero guarda el sueño de los justos y no se prevé sea discutido en lo que resta de esta legislatura.

Para que aún no se haya concretado la llegada de la Comisión Anticorrupción a más de dos años del actual gobierno, lo atribuyó a una corresponsabilidad entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

“Las Naciones Unidas es un organismo serio que no va a cometer el error como algunos que se cometieron en Guatemala. Ellos van a blindar, no sólo a sus funcionarios, sino a las personas que trabajen con ellos en el caso hipotético que venga la CICIH a Honduras”, expresó.

Agregó que a raíz de lo ocurrido en Guatemala, muchos funcionarios operadores de justicia andan huyendo debido a las represalias por sus actuaciones en contra de las estructuras de poder.

El también miembro de apoyo parlamentario a la CICIH, estimó que sería “un error” dejar de hablar de la CICIH como lo propuso recién en tono de decepción la directora del CNA, Gabriela Castellanos. “Tenemos que ser más incisivos en seguir hablando de la CICIH porque ya son más de 867 días que se prometió y no ha ocurrido. Creo que no se ha dado la milla extra de la comisión negociadora, me parece que no podemos ocultar el sol con un dedo, no ha habido una voluntad franca, expedita, por qué si eso hubiera ocurrido hubiéramos avanzado en muchas cosas”, añadió. JS