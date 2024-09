“La CICIH es una intención para una venta política de campaña electoral”, dice Luis León

Tegucigalpa – A criterio del analista y el director del Instituto Holandés para la Democracia (NIMD por sus siglas en inglés), Luis León la instalación de la Misión Internacional Anticorrupción, llamada como CICIH, es una intención para venta política de campaña electoral.

Agregó que este tema de la CICIH seguirá siendo usado como parte de la campaña política que se avecina al ser el 2025 un año de elecciones primarias y generales.

Previó que el caso no se logre traer la comisión anticorrupción, los de oposición cuestionarán que el partido en el poder no logró consumar su principal promesa de campaña, en tanto si se instala el oficialismo dirá que le cumplieron al pueblo.

Afirmó que el proceso de instalación de la misión internacional se ha extendido y culpa total de la mandataria Xiomara Castro no lo es del todo. “Ella ha hecho lo que diplomáticamente ha tenido que hacer, firmó dos memorándum de entendimiento, se han hecho las negociaciones, se han atendido a las misiones, se ha ido a Washington, pero el problema es ese Congreso Nacional, que incluyendo su bancada no la están acuerpando, la han dejado sola al no atender las recomendaciones de las Naciones Unidas”, arguyó.

Luis León.

León mencionó que el riesgo ahora es que el proceso se dilate más y que derive en año electoral trayéndola o no para que termine siendo un discurso político demagógico y de campaña.

Afirmó que la instalación de la CICIH llevará tiempo y es muy probable que no se ejecute en el corto plazo y aunque hoy se firme el convenio, la misión debería empezar mínimamente un año después porque hay que crear varios protocolos para su funcionamiento.

“No es que se firma el convenio y mañana hay corruptos presos, es algo que lleva tiempo. En Guatemala tardó cinco años el proceso de instalación, pero la culpa la tienen los políticos que ofrecieron traerla en 100 días, cosa que es imposible”, manifestó León.

Reiteró que “la traída de la CICIH es una intención política para una venta política de campaña electoral, que no debería ser así porque la CICIH no se le ocurrió a algún político, es una demanda del pueblo en las calles”.

Puntualizó que cuando la CICIG fue expulsada de Guatemala, la ONU dijo que no implementaría este modelo en otro país del mundo, por lo que no se puede culpar al ente internacional. JS