Leopoldo Crivelli rinde declaración ante el Ministerio Público tras salir mencionado en juicio de JOH

Tegucigalpa– Este jueves comparece ante el Ministerio Público el exalcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, quien figura en la lista publicada por el fiscal general Johel Zelaya, de hondureños que fueron mencionados en Estados Unidos durante el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández.

Crivelli junto a sus abogados se apersonaron al anexo del Ministerio Público en Comayagüela, donde están las oficinas de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

“Todavía no me han dicho porque me citan aquí, desconozco”, dijo a los medios de prensa el exedil.

Agregó que “no tengo ni idea porque me mencionan en los juicios, yo soy inocente de todo”

El Fiscal General, Johel Zelaya reveló una lista de 35 personajes hondureños que deberán comparecer ante el Ministerio Público, ya sea por sus menciones en juicios por narcotráfico o los que cumplieron condenas en Estados Unidos. IR

Lista de hondureños citados por el MP:

1. Juan Antonio Hernández

2. Juan Orlando Hernández

3. Rony Alexis Caballero Martínez

4. Hugo Alberto Ardón Soriano

5. Arnaldo Urbina Soto

6. Fredy Renán Nájera Montoya

7. Juan Manuel Ávila Meza

8. Juan Carlos Montes Bobadilla

9. Mario José Cálix Hernández

10. Juan Ramón Matta Waldurraga

11. Melvin Pinto Aguilar

12. Óscar Rafael Leiva

13. Mauricio Hernández Pineda

14. Sergio Neftalí Duarte Mejía

15. Leopoldo Eugenio Crivelli

16. Fuad Larach

17. José Humberto Palacios Moya

18. Ninrod Sierra Orellana

19. Miguel Rodrigo Pastor

20. Fabio Porfirio Lobo

21. Melvin Rolando Sauceda Argueta

22. Mario Guillermo Mejía Vargas

23. Julio César Barahona Henríquez

24. Julián Pacheco Tinoco

25. Franklin Yanuario Arita Mata

26. Óscar Nájera

27. Mario Francisco Coto Arce

28. Mauricio Villeda Bermúdez

29. Alexander Monroy Murillo

30. César Serrano

31. Magdaleno Meza

32. Carlos Zelaya Rosales

33. Porfirio Lobo Sosa

34. Óscar Ramírez

35. Reynaldo Ekónomo

36. Óscar Álvarez

(*) Mención especial para José Manuel Zelaya que será el último en comparecer.