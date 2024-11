MP cita a declarar a 36 hondureños, entre ellos prominentes políticos tras juicios en EEUU

Tegucigalpa – El Fiscal General, Johel Zelaya reveló este martes una lista de 35 personajes hondureños que deberán comparecer ante el Ministerio Público, ya sea por sus menciones en juicios por narcotráfico o los que cumplieron condenas en Estados Unidos.

– “No me hicieron un favor eligiéndome como Fiscal General”, dijo la cabeza del MP y luego acentuó que “soy el Fiscal de Honduras y no de algún partido político como se quiere hacer ver”.

– Hay 47 hondureños condenados en cortes de EEUU, de los que 16 son del Partido Nacional y siete del Partido Liberal, reveló Zelaya.

– En un apartado especial, el fiscal dijo que el expresidente Manuel Zelaya también será citado a sede administrativa para que rinda declaración, igualmente al presidente del Partido Liberal, Yani Rosenthal.

En la lista figuran expresidentes, capos condenados en EEUU, difuntos, presidiarios cumpliendo condena, políticos vigentes y exdiputados al Congreso Nacional.

Dijo que si el MP elabora investigaciones contra los mencionados en cortes norteamericanas, al tiempo que garantizó no se pararán solicitudes de extradición por parte de Washington. “No vamos a parar ninguna extradición con acusaciones en Honduras porque inmediatamente vamos a desistir de ella en el caso que esté en sede administrativa”, apuntó.

El fiscal Zelaya, remarcó que “no vamos a parar ninguna extradición con una posible extradición, que no se alegren quienes estén mencionados y que crean vamos a parar una posible extradición, en ese sentido no va a ser posible”.

Aseguró que el actual Ministerio Público no distingue de colores políticos y tampoco responde a intereses particulares de personajes hondureños

La cabeza de la Fiscalía adelantó que a los hondureños que ya cumplieron condena en Estados Unidos y que están en Honduras, serán llamados a declarar ante el ente acusador del Estado.

Igualmente, advirtió que los que fueron condenados en EEUU, también deberán retornar al país para enfrentar la justicia hondureña.

Dijo que el expresidente Manuel Zelaya Rosales será citado únicamente porque la defensa de Juan Orlando Hernández lo mencionó al inducir una pregunta ante el juez Kevin Castel. “Es necesario escucharlo y que diga su versión del porqué la defensa de Juan Orlando Hernández lo mencionó, por lo tanto al ser citados la primera parte de 36 personas, inmediatamente el Fiscal General citará al expresidente José Manuel Zelaya”.

Puntualizó que vamos a conocer una verdad que siempre se ha escondido en Honduras. “Como Fiscal General tengo la obligación de ver un país diferente, un país que siempre soñé cuando venía de mi pueblo con los principios de mis padres, nadie está fuera de la ley y todos tenemos que actuar dentro de ella”.

“Es el momento para decirle al actual gobierno y a los futuros que durante esté como Fiscal General estaré vigilando los actos, así que les invito a tener un comportamiento que no esté al margen de la ley porque de lo contrario serán puestos ante la justicia”, indicó.

Lamentó que la justicia en Honduras siempre ha tenido precio. “Hago un llamado enérgico al Poder Judicial que su comportamiento sea ecuánime, de acuerdo a las necesidades que tiene este país sediento de justicia”, ahondó.

Sobre su elección como Fiscal General de la República con más de 100 votos, refirió que no le hicieron un favor, “era una obligación hacerlo que les imponía el pueblo hondureño, por lo tanto no es favor que me ha hecho nadie”.

Lista de hondureños citados por el MP:

1. Juan Antonio Hernández

2. Juan Orlando Hernández

3. Rony Alexis Caballero Martínez

4. Hugo Alberto Ardón Soriano

5. Arnaldo Urbina Soto

6. Fredy Renán Nájera Montoya

7. Juan Manuel Ávila Meza

8. Juan Carlos Montes Bobadilla

9. Mario José Cálix Hernández

10. Juan Ramón Matta Waldurraga

11. Melvin Pinto Aguilar

12. Óscar Rafael Leiva

13. Mauricio Hernández Pineda

14. Sergio Neftalí Duarte Mejía

15. Leopoldo Eugenio Crivelli

16. Fuad Larach

17. José Humberto Palacios Moya

18. Ninrod Sierra Orellana

19. Miguel Rodrigo Pastor

20. Fabio Porfirio Lobo

21. Melvin Rolando Sauceda Argueta

22. Mario Guillermo Mejía Vargas

23. Julio César Barahona Henríquez

24. Julián Pacheco Tinoco

25. Franklin Yanuario Arita Mata

26. Óscar Nájera

27. Mario Francisco Coto Arce

28. Mauricio Villeda Bermúdez

29. Alexander Monroy Murillo

30. César Serrano

31. Magdaleno Meza

32. Carlos Zelaya Rosales

33. Porfirio Lobo Sosa

34. Óscar Ramírez

35. Reynaldo Ekónomo

36. Óscar Álvarez

(*) Mención especial para José Manuel Zelaya que será el último en comparecer.