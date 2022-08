Legislativo vuelve a aprobar amnistía para migrantes en tránsito hacia Norteamérica

Tegucigalpa – El Congreso Nacional (CN) aprobó este miércoles por unanimidad de votos y en tercer debate la amnistía para migrantes extranjeros en tránsito hacia Norteamérica por los próximos seis meses en Honduras.

Lo anterior tiene que ver con una sanción administrativa que pagan los inmigrantes al Estado, según la legislación nacional que ingresan de forma irregular por suelo hondureño.

Se reformó el artículo 1 del decreto Legislativo No.42-2022, que contiene la Amnistía Migratoria, para eximir del cobro del pago de sanciones a los migrantes que transitan por el territorio hondureño en situación de irregularidad.

En ese sentido, los extranjeros en condición irregular por suelo nacional deben pagar una multa de 5,789.76 lempiras un promedio de 236 dólares por persona adulta.

Hasta antes del 15 de junio, los migrantes en tránsito pagaban 40 dólares menos por esa sanción, a pesar que desde el mes de abril, la amnistía había sido aprobada en el Congreso.

Al respecto, Tras la aplicación del cobro adicional de 40 dólares a migrantes irregulares, el Instituto Nacional de Migración (INM) argumentó que se trata de un reajuste que se tasa según el salario mínimo del país.

✅ APROBADO: Reformas para eximir del pago de sanciones a migrantes que transitan por el territorio hondureño. pic.twitter.com/UdxIFZrv2W — Congreso Nacional de Honduras (@Congreso_HND) August 4, 2022

Sin embargo, el proyecto a favor de los migrantes, no fue sancionado de manera inmediata por el Ejecutivo, por esa razón no entró en vigencia, ya que la misma no fue publicada en el diario oficial La Gaceta, como en ley corresponde.

Inicialmente el proyecto de decreto fue presentado por el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), pero el aprobado esta noche fue el que presentará nuevamente por el legislador oficialista Bartolo Fuentes.

La aprobación de la normativa fue apoyada por la mayoría de las bancadas de los diferentes partidos políticos, sin embargo, la oposición cuestionó la tardanza para sancionar el decreto desde el Poder Ejecutivo, mientras del oficialismo aseguran buscaron mejorarla.

“Lo que hay es un proyecto de decreto que fue presentado ante el Congreso, después de que existiera casi un grito desesperado tanto de los migrantes que querían entrar al país como de los habitantes de la zona donde transitaban los migrantes y algunos quedarse, hicieron público”, dijo Luis Redondo titular del Legislativo.

Explicó “lo que ocurrió es que este pleno después de ver el decreto de decreto tuvo la buena voluntad, las imágenes que se presentaron, de aprobarlo de inmediato, el Poder Ejecutivo no sancionó de inmediato porque prefirió hacer un estudio, una previsión para reformular de una mejor manera lo que iba a regular la migración o el ingreso al país”.

según Redondo, no fue falta de voluntad ni de sensibilidad, tampoco un plan diferente, no es que parezca que el Poder Ejecutivo está tomando la iniciativa de hacer esta regulación, sino que reformular la buena voluntad que se manifestó por el Legislativo, para que se pudiera tener consideración con lo migrantes.

Organismos nacionales defensores de derechos humanos para migrantes, urgieron reiteradamente a Honduras para que aprobase la amnistía en favor de extraeros en tránsito, entre ellos, Médicos Sin Fronteras (MSF), Naciones Unidas, entre otros. JP