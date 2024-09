Leandro Osorio sobre Ramírez del Cid: Sus declaraciones podrían implicar a más personas

Tegucigalpa- El general en condición de retiro, Leandro Osorio, se pronunció sobre la entrega del comisionado retirado Ricardo Ramírez del Cid, anticipando que sus declaraciones podrían abrir nuevas líneas de investigación debido a su amplio conocimiento de los vínculos entre altos funcionarios y el crimen organizado en Honduras.

Según Osorio, Ramírez del Cid es «una persona bien informada» que en su momento denunció los lazos entre el expresidente Juan Orlando Hernández y estructuras criminales, incluyendo la Mara Salvatrucha (MS-13) y el conocido delincuente «El Porky».

Osorio recordó que Ramírez del Cid, no negoció someterse a la justicia durante la administración anterior, ya que no confiaba en el entonces fiscal general ni en la Corte Suprema de Justicia. «Me dijo hace varios años que no se presentaría ante la justicia hondureña mientras seguían las mismas autoridades, pues no confiaba en ellas. Ahora, con el cambio de fiscal general y Corte Suprema, decidió entregarse», afirmó el general Osorio.

Además, destacó que Ramírez del Cid fue uno de los primeros en señalar la conexión entre políticos y narcotraficantes en el país, lo que podría generar repercusiones con sus futuras declaraciones. «Él conoce de primera mano las relaciones entre personajes de alto perfil y las redes del crimen organizado. Ha trabajado estrechamente con fuentes hondureñas y extranjeras en inteligencia e investigación», comentó Osorio.

Con la comparecencia de Ramírez del Cid ante los tribunales, se espera que sus testimonios aporten información relevante sobre la corrupción en el país y las conexiones entre el narcotráfico y la clase política hondureña.

El exgeneral es acusado por lavado de activos, y según el Ministerio Público, no ha podido desvirtuar ni justificar su patrimonio. LB