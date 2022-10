Latinoamérica vive una «emergencia brutal» de seguridad para los periodistas

Bogotá – La situación del periodismo en América Latina es preocupante, con 30 periodistas asesinados en lo que va de año, lo que supone una «emergencia brutal, salvaje», según concluyeron este domingo en el Festival Gabo organizaciones de prensa.

«En las últimas tres décadas, desde que tenemos registro, es el año más letal para el periodismo en América Latina», aseguró durante una charla del festival que finaliza hoy en Bogotá el director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Jonathan Bock.

Esto supone que más de la mitad de los asesinatos de periodistas en lo que va de año han sucedido en el continente, como resaltó la subdirectora editorial de la Agencia EFE para las Américas, Raquel Godos.

ALIANZAS OSCURAS

Vivimos «en una emergencia brutal, salvaje», dijo la periodista y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo Mónica González, quien subrayó que se debe dejar de separar a los políticos del crimen organizado porque «son uno solo».

«No es que confabulen, es que actúan juntos. ¿Por qué nos están matando como moscas y por qué lo hacen en completa impunidad? Porque son uno», insistió.

El asesinato es una ruta final, pero también hay multitud de casos de exilio, desplazamiento y huidas de periodistas por su labor y este no sucede «porque la quieran detener», explicó González, sino que «la gente huye porque la mafia y el crimen organizado no le deja comer».

Ante la situación de desprotección que viven muchos periodistas que investigan el poder, hay otros pagados por el poder, por lo que, según la periodista chilena, hay que investigar la ruta del dinero porque «el crimen organizado avanza como una lepra» en total impunidad.

EL CASO DE RAFAEL MORENO

Como en otros espacios del Festival Gabo, que comenzó el viernes y se celebra por primera vez en Bogotá, los ponentes quisieron recordar al colombiano Rafael Moreno, quien iba a asistir a este encuentro, el mayor del periodismo iberoamericano, pero fue asesinado el pasado 16 de octubre en la localidad caribeña de Montelíbano por dos sicarios después de amenazas por las investigaciones sobre política local que realizaba.

«Rafael Moreno no puede ser un número más. Yo estoy harta de contar, de contar y de contar; no soy contadora de muertos. No hemos nacido para contar muertos», dijo González.

Por ello, la fundación sin fines de lucro «Forbidden Stories» anunció hoy que seguirá, en conjunto con ocho periodistas colombianos y extranjeros, la investigación que llevaba a cabo Moreno, ya que este comunicador había compartido los detalles con ellos, porque sabía lo que podría ocurrir.

«En Colombia tienen la mala costumbre de acabar con nosotros por motivos políticos», le dijo Moreno a esta organización unas semanas antes de ser asesinado.

«La calle que lleva a la casa de Rafael nunca fue pavimentada en represalia por las investigaciones que llevaba a cabo», comentaba como ejemplo el director de «Forbidden Stories», Laurent Richard, quien dio el anuncio y aseguró que el mensaje, en honor a Moreno, será que «matar al periodista, no matará la historia». JS