Es absurdo paralizar al CNE, la ley permite sesionar con dos, asegura constitucionalista

Tegucigalpa – El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos calificó como “absurdas e ilógicas” las justificaciones presentadas por el oficialismo que argumenta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no puede sesionar si no hay unanimidad de criterios entre sus miembros.

Barrientos reaccionó ante la creciente crisis institucional en el órgano electoral, advirtiendo que obstaculizar su funcionamiento puede poner en riesgo las elecciones generales de noviembre.

“Se han dicho un montón de cosas que francamente ofenden la inteligencia de las personas. En primer lugar, no existe el concepto de unanimidad como requisito para que sesione un órgano colegiado. Si así fuera, bastaría con que uno de sus miembros no estuviera de acuerdo para paralizar todo. Eso es ilógico y jurídicamente insostenible”, expresó.

El jurista recordó que la misma consejera Rixi Moncada, cuando formaba parte del CNE, celebraba las decisiones tomadas por mayoría, incluyendo votaciones 2 a 1, destacando en su momento que eso fortalecía la democracia.

“Hay mensajes públicos en la red X donde Moncada celebraba decisiones del pleno con mayoría de dos votos sobre uno. Entonces, ¿por qué ahora se pretende imponer la unanimidad? Hay un doble discurso”, señaló.

La ley es clara: dos miembros hacen quórum

Barrientos hizo un llamado a ceñirse estrictamente a lo que establece la Ley Electoral y su reglamento de sesiones, específicamente el artículo 20, que determina que el quórum en el CNE se conforma con dos de los tres miembros propietarios.

“Tiene total sentido jurídico. Si el Congreso Nacional, que tiene 128 diputados, puede sesionar con 65 —la mitad más uno— entonces en el CNE, que tiene tres miembros, el quórum se alcanza con dos, explicó.

Asimismo, enfatizó que debe dejarse constancia de que los demás miembros han sido legalmente citados y que su inasistencia no fue justificada.

“Si Marlon Ochoa o los suplentes no presentan una causa válida para su ausencia, entonces los otros dos miembros pueden sesionar conforme a derecho. No se puede permitir que por voluntad de una sola persona se paralice el cronograma electoral”.

Advertencia sobre continuidad del poder

El constitucionalista fue enfático al advertir que no permitir sesiones del CNE solo por falta de unanimidad podría tener consecuencias graves para el proceso democrático del país.

“La pregunta es: ¿qué va a pasar si nunca se conforma el quórum porque uno no quiere asistir? Según la lógica de quienes promueven esto, entonces no habría elecciones. Y si no hay elecciones, el gobierno actual seguiría en el poder. Es un absurdo total. Acceder o permanecer en el poder simplemente por negarse a sesionar es una barbaridad jurídica”, denunció.

Barrientos concluyó que la ley fue diseñada precisamente para evitar que una sola persona pueda bloquear el funcionamiento de instituciones clave. “Por eso, en todos los órganos colegiados, las decisiones se toman por mayoría. Lo contrario sería entregar el país al caos institucional”. LB