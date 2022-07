Lamentable que EEUU se exceda en sus funciones diplomáticas: Hugo Noé Pino vicepresidente del Congreso

Tegucigalpa – Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional (CN), lamentó este jueves que el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) se esté extralimitando o excediendo en sus funciones diplomáticas con Honduras.

La reacción del directivo del Congreso se da justamente después que el asesor en materia económica de la Embajada de EE.UU., Scott Hansen, respondiera un tuit a la ministra de Finanzas, Rixi Moncada quien recordó la destrucción de las finanzas públicas en los últimos 13 años.

Hansen escribió: “estimada ministra, a pesar de que mensajes como este son para el pueblo de Honduras, llegan a los oídos de todo el mundo, incluidas las personas que calculan las calificaciones crediticias en S & P, Moody ‘s, y Fitch. Ayúdalos con menos de la destrucción, más de la estrategia”.

En ese sentido, Noé Pino quien dio declaraciones a Radio América, comparte que las valoraciones que hace la ministra de Finanzas, son el reflejo de la complejidad y la gran escala de calamidad en se encuentra la economía pública y frente a ello los esfuerzos que hace el actual gobierno por estabilizar.

“Para ella como parte de un gobierno de refundación no es nada fácil encontrar que tiene que pagar 30 mil millones de lempiras por concepto de deuda en el primer trimestre y que al mismo tiempo hay presiones muy fuertes de pago de salario en el país”, subrayó el legislador por el oficialista partido Libertad y Refundación.

“Yo he sido una persona que he teniendo mucho respeto por la Embajada de Estados Unidos, pero creo que se están extralimitando en sus funciones diplomáticas y eso es realmente lamentable”, externó y agregó que en el marco de la diplomacia no se deben utilizar medios públicos por podrían representar una falta de respeto al pueblo y gobierno.

“Eso se lo acepto a los hondureños, a cualquiera del Partido Nacional, Liberal y Partido Salvador de Honduras, pero no es aceptable que lo venga a decir un representante de una misión diplomática”, concluyó el funcionario y directivo del Congreso Nacional. JP