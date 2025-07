Sancris: «Qué bueno volver a donde todo empezó»

Getafe (Madrid).- Álex Sancris, nuevo futbolista del Getafe, afirmó este miércoles que será muy «bueno volver a donde todo empezó» después de 15 años alejado del citado club de la liga española de fútbol, en el que se formó hasta juveniles.

El ya ex atacante del Burgos firmó con el Getafe un contrato por tres temporadas. Es el cuarto refuerzo del equipo de José Bordalás (tras Kiko Femanía, Yvan Neyou y Adrián Liso) y, en declaraciones a los medios oficiales del club, recordó su paso por sus categorías inferiores.

«Es algo que no me hubiese imaginado hace años. Ahora miro hacía atrás y digo… qué bueno poder volver a donde todo empezó. Las alegrías son muchas», dijo.

«Han pasado muchos años, pero feliz de que todo salga bien. Muy contento por mí y por mi familia, que esperaban mucho tiempo dar un salto así y que mejor que en casa», agregó.

Sancris recordó que se marchó del Getafe hace 15 años cuando iba a empezar su camino en el juvenil de primer año. Después, explicó cómo se desarrolló su regreso al club azulón.

«Fue rápido. No esperaba que fuera tan rápido al quedar libre en enero. Les llamé (a mis padres), les dije que volvemos a casa, que tenía la opción de jugar en Primera División por fin y con muchas ganas. Mi madre, al volver a casa, se llevó la mayor alegría. Estar con ellos todos los días, es una alegría tremenda».

«Es algo que no me imaginaba en ningún momento. No pensé nunca que iba a llegar hasta aquí. Conozco a mucha gente aquí de Getafe. Hace dos años pudieron venir a mi debut con el Burgos. Mi padre no pudo estar, así que una sensación distinta y va a ser muy buena».

Por último, se definió como jugador: «Soy rápido, habilidoso que le da al balón con las dos piernas y competitivo». EFE