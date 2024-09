La pólvora del líder contra el muro azulón

Barcelona/Getafe (Madrid).– El Barcelona, el líder invicto de LaLiga EA Sports y el equipo más goleador del campeonato con 22 tantos en seis jornadas, tratará de derrumbar el muro del Getafe, uno de los oponentes más sólidos defensivamente, este miércoles en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Pese a los catorce puntos que separan a un Barça del conjunto azulón, antepenúltimo clasificado y sin ningún triunfo en su casillero, ambos equipos han encajado los mismos goles: cinco. La diferencia radica en el ataque, pues el equipo de José Bordalás es el segundo menos goleador de la Liga, con tres tantos.

En el lado opuesto, el Barcelona cuenta en su delantera con los tres jugadores que han generado más goles en el campeonato: Robert Lewandowski (seis goles y dos asistencias), Raphael Dias Belloli ‘Raphinha’ (cinco goles y tres asistencias) y Lamine Yamal (tres goles y cinco asistencias).

Una abundancia que contrasta con la escasez de efectivos del entrenador Hansi Flick, que el pasado domingo perdió al portero titular Marc-andré Ter Stegen para lo que resta de temporada por una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha.

El técnico alemán, que recupera al delantero Ferran Torres tras cumplir un partido de sanción en la victoria del domingo frente al Villarreal (1-5), deberá confiar en el arquero suplente Iñaki Peña para prolongar la senda victoriosa del Barcelona en la Liga.

Pese a contar con ocho lesionados, el cuadro catalán lidera la tabla con pleno de victorias en seis jornadas y aventaja en cuatro puntos a su perseguidor inmediato, el Real Madrid.

Flick, partidario de la continuidad en las alineaciones para asentar su modelo de juego, dio descanso en La Cerámica ha algunos titulares habituales, como los defensas Alejandro Balde y Pau Cubarsí, y el centrocampista Marc Casadó, y podría mantener esta política de rotaciones ante la visita del domingo a El Sadar.

Envuelto en una crisis de resultados alarmante (es junto a Las Palmas el único equipo que aún no conoce la victoria este curso), el Getafe necesita ganar en Montjuic para concluir con la peor serie de partidos consecutivos sin sumar tres puntos con Bordalás en el banquillo: en total, acumula once duelos atascado entre empates y derrotas desde la temporada pasada.

Precisamente, Bordalás no se sentará en uno de los banquillos de Montjuic. Deberá cumplir su segundo partido de sanción tras su expulsión hace dos jornadas frente al Betis. Como ante el Leganés, verá el encuentro desde la grada y será Patricio Moreno, su segundo, el encargado de llevar las riendas del Getafe sobre el césped del terreno de juego del Barcelona.

Entre Moreno y Bordalás deberán confeccionar un once para competir con el equipo más en forma del campeonato. No lo tendrán fácil con una plantilla ajustada después de un verano complicado, con ausencia de refuerzos de relumbrón que sustituyeran a nombres clave en tiempos mejores como Mason Greenwood, Enes Ünal, Jaime Mata, Damián Suárez, Gastón Álvarez o Nemanja Maksimovic.

Parte de los cimientos de la mejor versión del Getafe ya no existen y los que quedan tratan de recuperar su forma después de superar graves lesiones. Es el caso de Mauro Arambarri y de Borja Mayoral, que ausentes durante una parte del curso pasado afinan su puesta a punto.

El mediocentro uruguayo firmó su segunda titularidad de la temporada ante el Leganés, por primera vez disputó un partido completo en casi un año y demostró que va por el buen camino hacia su recuperación total. Probablemente, Bordalás vuelva a otorgarle galones en el centro del campo junto a Luis Milla y a uno de los únicos fichajes que, de momento, ha sorprendido para bien: Christantus Uche.

Mientras, Borja Mayoral aún no ha dado el salto definitivo a la titularidad. Se perdió las últimas once jornadas de la temporada pasada cuando sumaba quince tantos, los mismos que acabó marcando Álvaro Morata con el Atlético de Madrid. Ambos, compartieron el trofeo al máximo goleador español del torneo y ahora Mayoral ya disfruta de minutos. Jugó los últimos 16 ante el Betis y los últimos 24 frente al Leganés, al que marcó el gol del empate desde el punto de penalti.

De momento, la lógica indica que será de nuevo el turco Bertug Yildirim el elegido para entrar en el once. De momento, no ha tenido suerte en ninguno de los cuatro partidos en los que ha disputado. No ha celebrado ningún tanto y Mayoral está a la espera de dar el salto para sustituirle.

El resto del once de Bordalás será continuista, aunque Carles Pérez tendría opciones de sustituir a Yellu Santiago, una de las novedades frente al Leganés y que podría volver al banquillo. Álex Sola también pelea por volver al once de un equipo que además de buscar su primera victoria también intenta espantar el sambenito que le han colgado buena parte de sus rivales de ser un contrincante duro, rocoso y con gusto por un estilo futbolístico poco vistoso y agradable para el espectador.

– Alineaciones probables

Barcelona: Iñaki Peña; Kounde, Cubarsí, Sergi Domínguez, Balde; Casadó, Eric García, Pablo Torre; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Getafe: Soria; Juan Iglesias, Djené, Berrocal, Alderete, Diego Rico; Milla, Arambarri, Uche; Carles Pérez, Bertug o Mayoral.

Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité asturiano)

Hora: 21:00 horas

Campo: Estadio Olímpico Lluís Companys

Puestos: Barcelona (1º, 18 puntos); Getafe (18º, 4 puntos)

El dato: El Barcelona es el equipo más goleador de la Liga y el segundo menos goleado, con 22 goles a favor y cinco en contra, mientras que el Getafe es el segundo que menos anota y el segundo que menos encaja, con tres goles a favor y cinco en contra.

. José Bordalás sólo ha conseguido ganar una vez al Barcelona en toda su carrera. Entre Copa y Liga, con el Valencia, el Alcoyano y el Getafe, ha disputado quince encuentros. Sólo ganó uno, en la temporada 2020/21, 1-0 en el Coliseum con un tanto de Jaime Mata desde el punto de penalti.

Las frases:

Hansi Flick: «Aún tenemos margen de mejorar».

José Bordalás: «Cruyff me dijo que si no tenía buenos jugadores me olvidara de jugar bien».

Barcelona

Altas: Ferran Torres (Barcelona)

Bajas: De Jong, Gavi, Araujo, Bernal, Fermín, Christensen, Dani Olmo y Ter Stegen (Barcelona); Nabil Aberdín (lesión), Álvaro Rodríguez (lesión) y José Bordalás (sanción), por el Getafe. EFE/ir