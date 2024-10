La opacidad sigue rondando los contratos de energía

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – Las adendas en la renegociación de 18 contratos de energía eléctrica, que se han vendido como beneficios para la población en cuanto a la rebaja en precios de las tarifas, por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), se pone en duda luego de denuncias y estudios de expertos en el tema que aseguran que en realidad más que una renegociación beneficiosa es un verdadero “espejismo”.

– Contrato de CECHSA, tiene cambios del 100% en la renegociación por lo tanto no sería una adenda, sino un nuevo contrato.

– Los contratos entregados a la Comisión de Energía del CN, son solo copias y no originales, además presentan errores de redacción incluso en la fórmula numérica, según denuncia de ASJ.

– Los 18 contratos deben ser revisados, pero seis deben ser revisados con lupa, según expertos.

El experto en temas de energía la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kevin Rodríguez, denunció la opacidad en la renegociación de los contratos energéticos y el doble discurso que tienen algunos parlamentarios que antes criticaron la ilegalidad de contratos que ahora también están incluidos en dicha lista.

El experto en temas de energía, Kevin Rodríguez.

Rodríguez, calificó el proceso de renegociación de contratos energéticos en Honduras como «opaco». Según Rodríguez, la falta de transparencia en este proceso ha impedido que la población hondureña reciba información clara sobre los acuerdos alcanzados entre las empresas y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Pero la más preocupante es la falta de información proporcionada a los diputados del Congreso Nacional, quienes deben votar sobre estos contratos. Señaló que los legisladores no cuentan con todos los documentos originales necesarios para realizar un análisis completo y tomar decisiones informadas.

«Han pasado 22 meses desde que la ENEE estaba obligada a renegociar estos contratos, y cuando finalmente enviaron los documentos al Congreso, no quisieron publicarlos», indicó Rodríguez. La ASJ solicitó copias de estos contratos y sus modificaciones al Congreso, pero se les informó que contenían cláusulas de confidencialidad. La ENEE prometió publicar los contratos una vez aprobados, pero lo hicieron hasta que lo hizo ASJ.

¿Errores involuntarios o trampas pensadas?

La ASJ describió luego de hacer un estudio que los contratos entregados al Congreso Nacional no corresponden a los originales y ha identificado errores significativos en la redacción de los contratos, de forma y de fondo que podrían tener un impacto severo en la facturación de la ENEE. «Estos contratos contienen fórmulas matemáticas esenciales para calcular los pagos. Si hay errores en estas fórmulas, se generan problemas legales y financieros para la ENEE», explicó Rodríguez a Proceso Digital.

Además, Rodríguez alertó sobre la posibilidad de corrupción en este proceso, citando ejemplos anteriores donde lo aprobado en el Congreso no coincidía con lo publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Un caso notable es el subsidio de energía gratis aprobado en febrero de 2022, donde los documentos aprobados y publicados resultaron ser diferentes.

En ese sentido se han identificado discrepancias en los contratos: Lo firmado por la ENEE y la empresa difiere de lo entregado a la Comisión de Energía del Congreso Nacional, y con esas copias se pretende que se aprueben.

Desde la comisión legislativa defienden las 18 adendas.

Un trato oculto y demandas internacionales

Dentro de las anomalías u datos omitidos por la ENEE, ASJ también dio a conocer que la estatal eléctrica hizo un millonario pago en concepto de intereses moratorios, a las empresas que renegociaron, lo cual es reparable por el Tribunal Superior de Cuentas. Este compromiso y los pagos realizados no han sido transparentados.

Históricamente, la ENEE nunca ha pagado intereses porque eso es reparable por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Sin embargo, la ENEE se comprometió a pagar intereses desde 2012, aunque algunas plantas solo comenzaron a operar en 2015, explicó Kevin Rodríguez. Este compromiso fue necesario para renegociar los contratos, pero plantea serias dudas sobre su legalidad y transparencia.

(LEER) Contratos que entregó la ENEE, a comisión de Energía del Congreso, no son los originales

Se conoció que autoridades de la ENEE confirmaron que en diciembre de 2022 se pagó el 70% de lo adeudado a algunas empresas, por ese concepto, pero no enviaron los contratos al Congreso Nacional para su aprobación. «Esto ha costado miles de millones de lempiras y la ENEE no ha proporcionado ninguna información sobre cuánto se pagó realmente,» comentó Rodríguez. «El pueblo hondureño merece saber que ya han pagado esos intereses sin su conocimiento», insistió.

«El acuerdo era que la ENEE pagaría al generador, el generador firmaría el descuento y la ENEE enviaría el descuento al Congreso para su aprobación. Sin embargo, desde octubre de 2022, esa información ha estado retenida y estuvieron chineando los contratos», añadió Rodríguez al tiempo que añadió que se colige que lo hicieron para meter otro contrato que presenta anomalías.

Otro punto desconocido que atenta

contra los intereses del pueblo

Dentro de la información crucial que se debe conocer en el proceso de renegociación de estos contratos y que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no ha compartido con la ciudadanía, es que previo algunas empresas interpusieron demandas contra el Estado, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

La renegociación de contratos de energía ya deja varias demandas en CIADI, revela Kevin Rodríguez https://t.co/2WsmUTrM0F pic.twitter.com/swXOljvCwH — Proceso Digital (@ProcesoDigital) July 10, 2024

Según Rodríguez, durante la renegociación de los contratos, la ENEE llegó a un acuerdo que no se ha divulgado al público. «El trato consistía en que, si no se lograba reducir los precios, estas serían expropiadas por justiprecio”.

Dicha situación generó preocupación entre varias empresas, que vieron en esto una amenaza a la seguridad jurídica, lo que las llevó a presentar demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). «No solo está la demanda de la Empresa Energía Honduras (EEH), sino también de otras empresas solares, y hay más en curso,» añadió.

En ese sentido, Rodríguez subrayó que, aunque la ENEE ha promocionado la renegociación como un éxito, no se ha comunicado a la población que estas acciones han resultado en demandas internacionales que, de ser perdidas, tendrían que ser pagadas por el pueblo hondureño a través de impuestos.

Impacto económico ¿es real el beneficio de las adendas?

Impacto Económico: La renegociación no ha resultado en ahorros, sino que, según el análisis de ASJ, la ENEE terminará pagando más a largo plazo, el beneficio es solo a corto plazo porque se ampliaron los plazos y cantidades de energía que las empresas pueden vender.

Por otra parte, si se hace la comparación regional, los costos de energía en Honduras son significativamente más altos comparados con otros países de Centroamérica, lo que deja serios cuestionamientos sobre la efectividad de la renegociación.

Rodríguez explicó que los contratos de energías renovables, tanto solares como eólicas, estaban programados para ver una disminución de precios debido a que los incentivos eran temporales, con una duración de 10 a 15 años. «Las plantas que comenzaron en 2015 deberían ver una caída en precios a mediados de 2025, bajando a 12 centavos por kilovatio hora. Sin embargo, con estas renegociaciones, la reducción será mínima, de 12 a 11 centavos, aunque se está publicitando como una reducción de 20 a 11 centavos,» señaló.

La comisión legislativa que ha revisado las adendas.

En comparación con otros países de Centroamérica, los costos en Honduras siguen siendo elevados. Para el caso, Guatemala está pagando 3 centavos por energía solar y Costa Rica 6 centavos por energía eólica.

Rodríguez calificó la renegociación como un «espejismo» en lugar de una verdadera reducción de costos. «Necesitamos reflexionar si esta renegociación realmente beneficia al país o si es solo una ilusión de ahorro. Los costos en otros países de la región han bajado significativamente, y deberíamos estar apuntando a esos niveles”, lo que se logra solo con licitaciones transparentes.

Urge la revisión exhaustiva de seis contratos

Aunque de forma general los contratos deben ser socializados y revisados en su totalidad previo a su aprobación individual, los expertos apuntan que son 6 los contratos que necesitan ser vistos con lupa, pese a que el vicepresidente del Congreso Nacional Hugo Noé Pino, solo reconoció que son tres contratos.

Los seis contratos que no deben perderse de vista son: Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras S.A. de C.V. (CECHSA) ; San Marcos Wind Energy, S.A. de CV, (CololacaTotal Energy), Comercial LAEISZ Honduras, S.A. de C.V. (Ceiba Térmica), Comercial LAEISZ Honduras, S.A. de C.V (San Isidro),Comercial Laeisz Honduras, S.A. de CV. (Requleto)

Estos contratos han sido calificados por expertos como los contratos más problemáticos, pero se resalta el caso de CECHSA, que ha sido objeto de denuncia incluso en el Ministerio Público por ASJ y según este órgano presenta anomalías que ya han impactado en el aumento de tarifas eléctricas.

El presidente de la comisión de energía del CN, Hugo Noé Pino.

El contrato de CEHSA Brassavola, que no estaba en operación y lo hemos denominado como ‘contrato zombie’,» indicó Rodríguez. Este contrato, según él, representa un caso preocupante de falta de transparencia y posible corrupción.

En este caso es preciso conocer algo de antecedente de este controversial contrato de CECHSA.

Las realidades del mismo es que la planta no estaba en operación comercial al momento de la aprobación del Decreto 046-2022, iniciando a inyectar al SIN en abril 2024 según datos de la ENEE. Esta renegociación implica un cambio de un 100% en las condiciones originales del contrato con relación a lo renegociado. Por lo que a todas luces no es ninguna adenda sino un nuevo contrato.

En el mismo se identifican cambios en el contrato, suministro de potencia y energía como cambio de ubicación de Trujillo a Villanueva, cambio de tecnología de carbón a diesel/gas natural por lo que impacta en el precio, así como cambios en los plazos del contrato. Además, al ser una planta que no estaba en operación comercial, la rebaja estimada no tiene un impacto en la tarifa. El plazo es de 19 años, la capacidad instalada según la ENEE, es de 150 MW y en la renegociación pasa a 240 MW y en la parte de la renegociación no aparecen los precios.

Preocupación por falta de transparencia

En un contexto de creciente preocupación por la falta de transparencia en la renegociación de contratos energéticos en Honduras, el asesor económico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Wilfredo Girón, también denunció falta de transparencia en el proceso.

Girón declaró que el 24 de mayo fueron invitados a una reunión para socializar las adendas de los contratos energéticos, donde ellos (estadísticas UNAH), solicitaron información adicional crítica para realizar un análisis exhaustivo.

«Nosotros solicitamos los estados financieros actualizados, el despacho diario de la ENEE, proyección de demanda de corto plazo, facturas de compra de energía de la ENEE, despacho diario de la ENEE y resultados de las renegociaciones, y no recibimos esa información,» explicó Girón. Ante la falta de datos necesarios, el departamento de Estadísticas de la UNAH decidió no avalar el proceso, argumentando que, sin la información adecuada, no se puede llevar a cabo un análisis efectivo.

El diputado Jorge Zelaya.

Por su parte, el diputado Jorge Zelaya criticó la calidad y la naturaleza de los documentos presentados para su aprobación, al ser cuestionado si les sorprendieron con contratos que no eran originales, justificó que estarán atentos y no aprobarán los mismos de la noche a la mañana.

Si ellos se tardaron más de dos años en esas renegociaciones, que no esperen entonces que en una sola noche o un día se vayan a aprobar. Hay que darles los tres debates, contrato por contrato, y hacer un análisis financiero para saber bien cuál es el beneficio para la ciudadanía, anotó.

Por otra parte, en un esfuerzo para que la ciudadanía y los mismos diputados conozcan las adendas, la ASJ ha creado un sitio web donde se pueden encontrar los 18 contratos, junto con análisis legales y económicos.

Finalmente, la conclusión de los expertos es que es crucial que estos contratos se revisen a fondo, antes de ser aprobados por el Congreso Nacional para asegurar que no haya irregularidades y que los intereses del pueblo hondureño estén protegidos. LB