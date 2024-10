Tres contratos de energía presentan alguna situación que vale la pena profundizar, revela el vicepresidente Pino

Tegucigalpa – El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino indicó este martes que “hay tres contratos (de los 18 contratos de energía eléctrica que están en revisión) que presentan alguna situación que vale la pena profundizar”.

El parlamentario señaló que se requiere contrastar la corrida financiera de cada uno de los 18 contratos de generación de energía renegociados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), “esa es la etapa en la que se concentran en la actualidad”.

Sobre los tres contratos en mención, detalló que la situación que requiere sean revisados es porque “unos no habían entrado en operación al momento de la aprobación de la ley de 2022 y también aquellos que no habían sido aprobados por el Congreso Nacional”.

“Estamos haciendo ese análisis tanto para hacer la parte legal como la parte financiera”, afirmó al agregar que la comisión de energía continua el análisis de las adendas en forma normal, responsable, como dijeron que lo harían.

Pino dijo que le extraña que de uno de estos contratos nadie ha hablado, “de los que no habían entrado en operación, todo mundo se refiere a Brassavola y yo me preguntó por qué”.

“A mí no me gusta particularizar porque esto se puede prestar a manipulación, pero hay una empresa extranjera que no había entrado en operación que se refiere”, insistió.

Previamente, el diputado se pronunció contra la auditoría social de renegociación de contratos de energía eléctrica presentado recientemente por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), sobre la que dijo que parecía que hubiese una obsesión de ASJ con el contrato de Comercializadora de Electricidad Centroamericana (Cechsa).

“Es importante que de 18 adendas que fueron presentadas se hacen los análisis, y en las conclusiones que hace ASJ solo se mencionan a Cechsa, parece que hubiese una obsesión con el contrato de Cechsa, cuyas motivaciones no sabemos de dónde vienen”, manifestó. VC