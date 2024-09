La “máxima inseguridad” llega a centros de menores bajo custodia del Estado

Tegucigalpa – En cinco días, dos adolescentes murieron en el centro de internamiento de Nuevo Jalteva, en Cedros, Francisco Morazán, que es administrado por el Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (Inami), lo que avizora que la “máxima inseguridad” retorna a estos recintos que deberían operar con modelos reeducativos y de reinserción social.

– Alrededor de 124 adolescentes se encuentran privados de libertad en los centros pedagógicos de internamiento bajo la protección y custodia del Estado, 40 en Jalteva Viejo, 44 de Nuevo Jalteva, 13 en el Sagrado Corazón, 9 en El Carmen y 18 en el Carmen Intermedio.

– Existe una falla importante en cuanto al personal especializado, porque del 100 % del personal formado profesionalmente que existía, al menos 85 de ellos fueron destituidos, denunció el Conadeh.

– El centro Jalteva tiene un modelo de máxima seguridad, por lo que recientemente la CIDH recomendó al Estado hondureño a trasladar a los adolescentes a un espacio idóneo.

El pasado miércoles 19 de junio, se informó sobre la muerte de un menor de 13 años en condiciones confusas al interior del centro Jalteva, pero horas después se conoció que la víctima fue asesinada por compañeros del recinto de internamiento.

El deceso violento ocurrió en el momento que dormía la población menor ahí recluida. Además, se conoció que el niño estaba a punto de recobrar su libertad por una falta cometida y fue presuntamente atacado por compañeros en el interior del centro de internamiento. Luego de este acontecimiento violento, la directora del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (Inami), Ninfa Suyapa Flores Castellanos, fue separada del cargo.

Aún sin digerir la infausta noticia, este lunes se confirmó una nueva muerte violenta más en el mismo recinto de internamiento. El parte oficial da cuenta que el incidente ocurrió a las 9:57 de la noche del domingo. El occiso fue identificado como Rony Josué Zúñiga Amaya, de 16 años. Su cuerpo fue trasladado a la Dirección de Medicina Forense para la autopsia correspondiente.

La inseguridad que vive la niñez hondureña igualmente es palpable en la calle. Apenas la semana pasada un menor fue asesinado a pocos metros de su centro de enseñanza en la colonia Kennedy. Desde que ocurrió este suceso, presuntamente atestado por cámaras del 911, no hay versiones que conduzcan a los responsables del crimen.

Es importante mencionar que este asesinato ocurrió a varias cuadras de las modernas e imponentes instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones, el principal brazo investigativo de la Secretaría de Seguridad.

Este lunes, la madre del menor Richard David Ávila Nieto se quejó de la inacción de los cuerpos investigativos del Estado. Doña Margarita Nieto expresó con profundo dolor: “Como no es el hijo de Mel Zelaya la Policía no investiga”.

La mujer exige justicia y que se esclarezca la muerte de su hijo ya que no era ningún delincuente. “La Policía dice que mi hijo formaba parte de una mara y eso no es verdad, mi hijo no tenía hermanos, es hijo único para que digan que la semana pasada habían capturado a un hermano de él no sé con quién lo están confundiendo”, rechazó.

Asimismo, un apunte más de este entramado de impunidad ocurrió a mediados de este junio a inmediaciones de los mercados de Comayagüela con el asesinato de un menor que iba a bordo de una motocicleta, presuntamente a manos de agentes de la Policía Nacional.

El joven de 16 años se conducía en una motocicleta junto a un acompañante, entre la segunda y tercera avenida de Comayagüela cuando recibió un disparo supuestamente por agentes policiales. El propio director de la Policía justificó que ambos andaban asaltando en la zona y prometió someter a los agentes ante la justicia.

Mala gestión institucional: Conadeh

Cándida Maradiaga.

La coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Conadeh, Cándida Maradiaga, le confió a Proceso Digital que es lamentable la pérdida de dos vidas de menores en cinco días en el centro de internamiento Jalteva.

“Estos indicadores de muertes nos develan que ha existido una mala gestión institucional, no se ha privilegiado el tema de la especialización del recurso humano. Trabajar con adolescentes en justicia juvenil en centros de internamiento es complejo y requiere de una serie de habilidades de competencias para generar las mejores condiciones en el proceso de reeducación que implementa el Inami a través de los diferentes centros de privación de libertad”, esbozó.

Le corresponde al Estado generar las condiciones para garantizar la vida e integridad física de los adolescentes que están bajo su custodia, aseveró Maradiaga.

Enfatizó que existe una falla importante en cuanto al personal especializado, porque del 100 % del personal formado profesionalmente que existía, al menos 85 % de ellos fueron destituidos, entonces “el centro está en manos de gente que no reúne las competencias para gestionar los procesos reeducativos a nivel de los establecimientos de privación de libertad”.

Desglosó que se ocupan abogados, sicólogos, médicos, pedagogos, trabajadores sociales, todos ellos especializados en justicia juvenil.

Citó que de 2010 a 2019, al menos 23 adolescentes murieron bajo la custodia del Estado, lo que permitió tomar acciones importantes para revertir esa situación. “Eso es lo que Conadeh exige al gobierno y a las autoridades que tienen que ver con políticas públicas en materia de niñez”.

El Nuevo Jalteva tiene condiciones de cárceles de máxima seguridad, según un informe de la CIDH.

Llamado a recuperar la gobernabilidad en Jalteva

Maradiaga hizo un llamado a recuperar, en primera instancia, la gobernabilidad del centro Jalteva, luego implementar los programas socioeducativos para generar condiciones de reeducación y reinserción social.

Puntualizó que un reciente informe de CIDH recomendó al Estado hondureño que habría que trasladar a los adolescentes a un espacio idóneo porque Nuevo Jalteva, que tiene características de máxima seguridad, “no es el espacio adecuado para llevar a cabo procesos de reeducación y reinserción social, pero esas recomendaciones no han sido atendidas y esos son los resultados de no acatar las sugerencias”.

La funcionaria del Conadeh concluyó afirmando que “Honduras se ha convertido en un país peligroso para la niñez, adolescencia y juventud de nuestro país. Se estima que en los primeros tres meses de este año 215 adolescentes fallecieron de forma violenta”.

Muertes bajo custodia estatal

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) hizo un enérgico llamado a las autoridades hondureñas para que implementen estrategias preventivas encaminadas a evitar la situación de riesgo que viven los adolescentes en los centros de privación de libertad que, desde el año 2010, deja alrededor de 25 muertes en circunstancias violentas.

Alrededor de 124 adolescentes se encuentran privados de libertad en los centros pedagógicos de internamiento bajo la protección y custodia del Estado, 40 en Jalteva Viejo, 44 de Nuevo Jalteva, 13 en el Sagrado Corazón, 9 en El Carmen y 18 en el Carmen Intermedio.

El Conadeh recomienda que el hecho ocurrido en ese Centro Pedagógico de Internamiento debe poner en alerta a las autoridades del país y, sobre todo, a las instituciones responsables de administrarlos, para que se tomen medidas urgentes y evitar que más jóvenes sigan perdiendo la vida.

El organismo defensor de DDHH, recuerda que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en su reciente visita, recomendó al Estado hondureño acciones urgentes para que las condiciones de detención de los centros pedagógicos se ajusten a los estándares internacionales para desarrollar programas socioeducativos con los niños y adolescentes.

La recomendación también iba encaminada para que el Estado adopte las medidas pertinentes para salvaguardar la integridad física y la vida de los adolescentes y que estos puedan cumplir las medidas privativas de libertad en condiciones óptimas y adecuadas.

Cándida Sauceda, de Casa Alianza.

Hechos generan preocupación: Casa Alianza

La directora de Casa Alianza, Cándida Sauceda, dijo que este tipo de sucesos que atentan contra niños que están bajo custodia del Estado sólo provocan preocupación.

“Nosotros lamentamos enormemente que a las 9:57 de la noche de ayer (domingo)) se nos informó del fallecimiento violento de otro joven en las instalaciones de este centro de internamiento pedagógico”, declaró.

Agregó que “esta es una muerte más que se suma a los 24 niños que han muerto en manos del Estado. Con este caso, serían 25 niños fallecidos entre 2010 y 2024”.

La directora de Casa Alianza también destacó que en los últimos meses han ocurrido cuatro muertes violentas en estos centros, lo cual ha generado alarma entre las organizaciones de protección infantil. “Para nosotros es lamentable ver que hasta el momento no se han tomado las medidas de seguridad necesarias para dar respuesta a estas situaciones”, añadió.

Sauceda cuestionó los protocolos de seguridad actuales y la falta de acción por parte de las autoridades para proteger a los jóvenes en estos centros. “¿Qué protocolos de seguridad se están manejando para aminorar esta situación de riesgo? La violencia contra la niñez es una problemática grave que no está siendo abordada adecuadamente por el Estado”, finiquitó.

Wilmer Vásquez, de Coiproden.

Dar paso a protocolos de atención: Coiproden

En tanto, Wilmer Vásquez, director de la Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), condenó la muerte de otro menor de edad de manera violenta en Jalteva.

En ese orden, recomendó de manera urgente ampliar el personal a cargo de los menores en este centro pedagógico a cargo del Estado. Pidió al gobierno hondureño reconsiderar las acciones que se han emprendido en ese lugar y dar paso a los protocolos de atención para garantizar la seguridad de los menores.

Sin duda alguna se deben tomar otro tipo de decisiones para poder cambiar esta realidad, agregó. Se debe pensar en reestructuración del personal que está a cargo de la seguridad de los menores, acotó el defensor de derechos de la niñez.

Unicef llama a garantizar vida de niños

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), lamentó la muerte de dos menores en el centro pedagógico de internamiento de Nuevo Jalteva.

A través de una comunicación oficial, Unicef instó al Estado a que responda de manera integral en el ejercicio de su responsabilidad sobre la integridad y la vida de menores bajo su custodia.

Indicó que la muerte de estos menores bajo custodia del Estado no puede justificarse, señalando que es deber del Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (Inami) garantizar su vida, sus derechos e integridad.

Asimismo, exhortó al Estado a que asegure la atención psicoterapéutica y acciones de reparación en la medida posible.

Unicef señaló que en la implementación del plan de contingencia en el consejo directivo del INAMI, el centro internamiento de Jalteva debe contar con condiciones de seguridad y gobernabilidad necesarias para lograr los objetivos educativos y resocializadores del sistema de justicia para adolescentes.

Igualmente, Unicef urgió al Estado a que asigne a la brevedad equipos multidisciplinarios que sean suficientes para asegurar la atención integral especializada de los adolescentes vinculados con el sistema de justicia penal. PD