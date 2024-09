“Como no es el hijo de Mel Zelaya la Policía no investiga”, señala madre de estudiante asesinado

Tegucigalpa– Doña Margarita Nieto, madre de Richard David Ávila Nieto, estudiante del Jesús Milla Selva asesinado la semana pasada, exige este lunes justicia por su hijo.

“Como no es el hijo de Mel Zelaya la Policía no investiga, como es hijo de una tortillera no vale la pena”, recriminó esta mañana doña Margarita Nieto.

La mujer exige justicia y que se esclarezca la muerte de su hijo ya que no era ningún delincuente.

“La Policía dice que mi hijo formaba parte de una mara y eso no es verdad, mi hijo no tenía hermanos es hijo único para que digan que la semana pasada habían capturado a un hermano de él no sé con quién lo están confundiendo”, indicó.

Agregó que necesitan que la Policía les dé mayores detalles sobre la investigación.

Reiteró que su hijo no era ningún delincuente, que era un niño obediente y se dedicaba a su estudio, con 14 años ya estaba estudiando Finanzas y Banca, arguyó.

Por su parte, las autoridades policiales indicaron que el caso está en proceso de investigación y que se llegará a los responsables de los que cometieron el crimen. IR