La geóloga Marina Martínez investigará en la NASA sobre el origen y evolución de la Luna

Barcelona – La geóloga e investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Marina Martínez ha sido elegida como investigadora de la NASA para participar en un proyecto que trabaja para descifrar el origen, la evolución y la historia de la corteza y el manto lunares.

Se trata del proyecto ‘Center for Advanced Sample Analysis of Astromaterials from the Moon and Beyond’ (CASA Moon), que analizará de las muestras que llevará a la Tierra la misión Artemis III a finales de 2025.

La Artemis III es la primera misión tripulada en el satélite después del programa Apollo.

Marina Martínez, que es investigadora del Grupo de Cristalografía y Mineralogía del Departamento de Geología de la UAB, participó hace un año en la investigación CASA Moon, liderada por la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, donde llevó a cabo su tesis doctoral.

Examinar la formación de la Luna desde minerales ricos en volátiles

El proyecto CASA Moon tiene por objetivo examinar los procesos fundamentales que han formado la Luna y otros cuerpos planetarios para determinar mejor el origen y la evolución de la corteza lunar y entender los procesos magnéticos del interior del satélite.

También pretende trazar estrategias de exploración de reservas endógenas de elementos volátiles como el flúor, el cloro, el grupo hidroxilo, el carbono y el azufre, además del agua.

En el marco del proyecto, la doctora Martínez estudiará el origen y evolución de los reservorios volátiles lunares e investigará su potencial para la posible utilización de los subproductos derivados de estos recursos.

Para ello, Martínez analizará la micro y nano-estructura de fases minerales ricas en volátiles procedentes de la misión Artemis III mediante el microscopio electrónico de transmisión y la radiación sincrotrón, así como en muestras del programa Apollo que todavía no han sido examinadas.

Trayectoria vinculada al análisis de material extraterrestre

Marina Martínez es doctora en Ciencias Planetarias por la Universidad de Nuevo México (2021), licenciada en Geología por la Universidad Autónoma de Barcelona (2013) y máster en Astrofísica, Física de Partículas y Cosmología por la Universidad de Barcelona (2015) .

Su carrera de investigación comenzó en el Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC-ICE) en 2013, cuando entró a formar parte del Grupo de Meteoritos, Asteroides y Cuerpos Menores del Sistema Solar, donde estuvo hasta 2016.

Como logros destacados, la investigadora ha conseguido una beca de la European Mineralogy Union (EMU) para cursar Mineralogía Planetaria en la Universidad de Glasgow (Reino Unido, 2014), diversas becas de la Universidad de Nuevo México durante sus años de doctorado, una beca de la Agencia Aerospacial de Exploración Japonesa (JAXA) y, más recientemente, la beca posdoctoral Margarita Salas en España.

La tesis doctoral de Marina, dirigida por el doctor en mineralogía Adrian Brearley, obtuvo una calificación de excelente cum laude y se llevó a cabo en la NASA, donde analizó las técnicas microanalíticas en el campo de la mineralogía, petrología y cosmoquímica de material extraterrestre. EFE