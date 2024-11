La CIDH ve legítimas las protestas en las universidades de EEUU y pide respetarlas

Washington – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este jueves su preocupación por la violencia y los «arrestos masivos» registrados en las universidades de EE.UU. y pidió al Ejecutivo estadounidense garantizar los derechos a la libertad académica y de expresión y a la reunión pacífica.

«Las ocupaciones de edificios, ya sean públicos o privados, constituyen una modalidad de protesta legítima. Cualquier restricción a estas manifestaciones debe ser excepcional, necesaria y proporcional, ponderando en cada caso la interacción entre el derecho de reunión pacífica y la protección de otros derechos, como la propiedad privada», dijo en un comunicado.

En esa nota subrayó que las protestas en instituciones académicas representan una plataforma para que estudiantes expresen sus críticas, demandas y reivindicaciones.

Su llamamiento a Estados Unidos instó a disponer de instancias de diálogo para abordar las preocupaciones de los manifestantes, que han levantado campamentos en distintas universidades del país contra el apoyo de Washington a Israel y los vínculos de esos centros universitarios con empresas que se beneficien de esa guerra.

La CIDH recordó en su nota que las intervenciones policiales han sido solicitadas o autorizadas por las propias instituciones y que la mayoría de los arrestos, que rondan los 3.000, se habrían producido por cargos de invasión a la propiedad privada.

El organismo hizo notar que profesionales de los medios «habrían sido sujeto de agresiones y detenciones mientras realizaban su labor» y que hay reportes de enfrentamientos entre manifestantes, resultando en al menos 15 heridos, uno de ellos hospitalizado, además de casos de estigmatización y acoso.

«El accionar violento de una o más personas o la eventual existencia de discursos no protegidos no autorizan per se a que se declare el carácter no pacífico a toda la protesta y se ordene su desconcentración», dijo la CIDH, según la cual «los Estados deben abstenerse de incurrir en prácticas de detenciones masivas, colectivas o indiscriminadas».

La libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica son «fundamentales en sociedades democráticas», concluyó la CIDH, que es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y tiene como mandato promover la observancia de los derechos humanos en la región. JS