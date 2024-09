La armonía se ha roto en el CNE, “no hay relaciones de subordinación, somos ente colegiado”, dice Cossette López

Tegucigalpa – La integrante del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López dijo este viernes que la armonía se ha roto en ese ente y que no hay relaciones de subordinación entre cada uno de los consejeros que integran el pleno.

– “Es complicado trabajar en un clima de paz y armonía cuando solo dos partes están queriendo contribuir”, expresó.

– El orden comienza en casa, hechos y no palabras, mucho bla, bla, bla de que soy bueno, soy honesto, hago las cosas correctas, reprochó López.

Dijo que asistir a una autoconvocatoria (de Marlon Ochoa) es un contrasentido a sí mismo, “yo no me he autoconvocado, es decir me proponen que participe en una autoconvocatoria y después actúan como que son mis jefes y me han convocado”.

Recordó a sus compañeros de pleno que no existen relaciones de subordinación, al tiempo que descartó exista una crisis en el CNE, pero se debe evitar llegar a esa situación.

Narró que el primer día, cuando fueron juramentados en el cargo, el consejero Marlon Ochoa propuso una reunión el día siguiente a las 8.00 de la mañana, sin embargo ella ni siquiera conocía las instalaciones del ente electoral.

Adicionó que cuando coincidieron en reunirse a las 2.00 de la tarde del jueves de esta semana, “yo estaba sentada en la junta del pleno y no mandé ninguna fotografía de que los demás no estaban, mientras él –se refiere a Ochoa- estaba almorzando en ese momento en una oficina próxima”.

“Hemos hablado mucho de la armonía, de la paz y la tranquilidad, y eso se ha roto aquí el día de ayer (jueves), quiero reiterar que no existen relaciones de subordinación y en consonancia al oficio que él envió yo le he contestado al respecto que las autoconvocatorias exigen que tengamos una comunicación previa a la hora que nos están imponiendo, y así como ayer les enviaron plazos perentorios al personal, hoy se nos están mandando a nosotras como consejeras. Creo que se nos olvidó el respeto, que somos un órgano colegiado, que no tenemos jefes ni adentro ni afuera, solamente la ley y la Constitución”, detalló López.

Detalló que se rompió la paz porque la autonomía del CNE se desintegró cuando ingresaron miembros de las FFAA con equipo canino y otras situaciones que van en detrimento de los funcionarios de ese ente electoral.

Exigió respeto para las dos consejeras del pleno del CNE, “no es un discurso, yo no soy candidata, ella -Ana Paola Hall- no es candidata, no queremos que nadie deposite votos por nosotros, no, queremos de verdad llevar todo con concordia, con paz”. JS