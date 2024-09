Sin fecha para reunión de pleno que definirá orden en presidencia del CNE, dice Paola Hall

Tegucigalpa – La funcionaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall dijo este viernes que aún no hay fecha programada para la sesión de pleno en la que se debatirá el orden en la presidencia en ese organismo electoral de cara a las elecciones del próximo año.

– Denunció ser víctima de ataques a través de medios de comunicación, mensajes en redes sociales y textos enviados a su aparato móvil.

– Soy liberal de familia y cuna, una demócrata, con mucho orgullo. Escucho las recomendaciones que con mucho respeto me hacen, expresó.

– Evitó contestar los ataques de su homólogo Marlon Ochoa, y añadió que cuando hay reclamos por algunas ejecutorias deben hacerse en privado y no utilizar espacios públicos que no contribuyen a las buenas relaciones.

En comparecencia pública ofrecida el mediodía de este viernes, la consejera del CNE explicó que la ley manda que en la primera sesión del pleno se determine el orden en la presidencia de ese ente electoral.

“La ley no establece cuando debe realizarse el mismo, no hay una fecha, de hecho en experiencias pasadas ese pleno se ha iniciado, se ha suspendido, se ha retomado, y en este momento no hay una fecha para iniciarlo”, declaró a periodistas.

Externó que no se ha sentido amenazada, pero sí presionada por todos los sectores en torno a las decisiones que se deben tomar en ese órgano electoral.

Aclaró que su postura, en los cinco años que ha desempeñado el cargo de consejera del CNE, siempre ha sido encaminada a buscar consensos.

Aseveró que “el pueblo hondureño merece calma, soy una firme demócrata, voy a defender los principios que constituyen el estado democrático de derecho de este país. No considero correcto que comience una sesión de pleno sin la menor posibilidad de que exista un consenso para una decisión tan importante que marca el inicio del proceso electoral”.

Ana Paola Hall pidió a sus homólogos consejeros “luchar por encontrar consensos” que lleven certidumbre a la administración en el CNE.

Aunque no ha recibido amenazas, dijo sentirse presionada por todos los sectores.

Externó sentir vergüenza con la cooperación internacional que le ha mostrado su solidaridad por los ataques sufridos a través de declaraciones en medios de comunicación, mensajes en redes sociales y textos a su teléfono móvil.

“En vergonzoso para el país que salió de una crisis electoral en 2017, creando un órgano electoral y dándole un respiro al pueblo hondureño… pero que todos los días el debate sea darle instrucciones a los consejeros y las consejeras, presiones, órdenes de precedencia, acuerdos a espaldas de los consejeros”, reflexionó.

La consejera remarcó que la autonomía y la independencia son fundamentales para que la Constitución se respete en el país.

Enfatizó: “qué situación más compleja cuando esperan que una consejera al interior del CNE defina de un lado o de otro el orden de las presidencias entre dos posiciones totalmente antagónicas, que es lo que se quiere crear aquí, otra crisis, señalamientos, porque si se vota por uno el señalamiento del otro lado será fraude y viceversa, por favor tengamos conciencia”.

Puntualizó que no es justo que sea ella el blanco de ataques e incluso también contra su familia por decisiones que se deben tomar en ese órgano electoral.

Pidió un espacio de tiempo prudencial para encontrar los acuerdos políticos que permitan establecer el orden en la presidencia del CNE. JS