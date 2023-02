‘Kvara’ y Osimhen, una dupla que ilusiona en Nápoles

Roma.– Vuelve el Nápoles a los octavos de final de Liga de Campeones, una ronda que no disputa desde hace justo ahora tres años. Y con su vuelta, crece también la ilusión de la afición, aunque esta vez de una manera diferente: La ciudad sureña barrunta que los cuartos son una opción factible por primera vez en la historia del equipo gracias al georgiano Khvicha Kvaratskhelia y el nigeriano Victor Osimhen, la dupla de moda en Italia.

El Nápoles es uno de los equipos revelación en lo que va de temporada. No solo en Serie A, en la que marcha a un ritmo totalmente diferente al resto de equipos y con un colchón de quince puntos sobre el Inter a falta de quince jornadas. Sino también en Liga de Campeones, competición en la que se clasificaron como primeros de grupo por delante del Liverpool inglés.

Si bien es cierto que el mérito de este equipo reside en el valor colectivo y el trabajo en grupo, hay dos piezas que destacan por encima del resto, que han devuelto la ilusión a Nápoles y que, salvo sorpresa, harán historia esta temporada levantando el tercer ‘Scudetto’ del club ‘partenopeo’, el primero desde que lo hiciera en 1990 Diego Armando Maradona.

Precisamente es con la leyenda argentina con quien comparan a su nueva gran estrella. ‘Kvaradona’ le llaman los ‘tifosi’ napolitanos. El georgiano, de 22 años, se ha ganado a pulso los halagos, las comparaciones y los apodos. Partido a partido demuestra que es un jugador de otra pasta, con un talento especial que apunta a hacer grandes cosas en el deporte rey y que ha vuelto a levantar de sus asientos a los aficionados.

Y es que la nueva estrella georgiana tiene claro su estilo de juego. Pegado a la banda izquierda, al diestro le gusta encarar hacia dentro, medirse con su lateral y asociarse para ganar metros con desmarques en profundidad. Promedia por partido más de diez regates, más de tres disparos y se mide en duelo diecisiete ocasiones, según datos de BeSoccer.

Un constante generador de peligro al que le importa bien poco no estar acertado en algún partido y que no cambia su manera de jugar por mucho que no le estén saliendo las cosas, con la suficiente personalidad y fuerza mental como para volverlo a intentar una y otra vez.

El potencial de ‘Kvaradona’ crece cuando juega con Osimhen, y viceversa. El ariete nigeriano no es un jugador tan técnico como su compañero, pero su poderío físico y su mentalidad luchadora le hacen el aliado perfecto para la dupla soñada por su entrenador. Ambos trabajan para generar, pero son fundamentales también para defender.

Osihmen, de 24 años, es el máximo goleador de la Serie A con 18 goles, a los que hay que sumar el que le anotó al Ajax en ‘Champions’. Diecinueve goles de todos los registros y colores.

No se cansa de tirar desmarques, fija a los centrales con una facilidad pasmosa y exhibe su poderío aéreo en cada centro lateral gracias a su 1.85m de altura. Todo acompañado de un juego de espaldas a portería fundamental que permite oxigenar al Nápoles en los momentos más complicados de cada partido.

El Nápoles del italiano Luciano Spalletti llega al envite europeo frente al Eintrach de Fráncfort con el cartel de favorito. ‘Kvara’ y Osimhen se han encargado de colgárselo al cuello y que la afición espera no les pese demasiado en el que es su gran desafío en lo que llevan de carreras. Con ellos, los cuartos están más cerca para un Nápoles que se siente con fuerza en Italia y que quiere probar su valía en Europa.

Volverá a sonar el himno de la ‘Champions’ en una ronda eliminatoria con el Nápoles sobre el terreno de juego. En el estadio Diego Armando Maradona se disputará el partido de vuelta, el decisivo, el que dictará sentencia sobre este Nápoles que está a 180 minutos de presentar candidatura, de demostrar que aspira a todo. EFE

(ir)