Justin Bieber suspende sus dos conciertos en Argentina por motivos de salud

Buenos Aires– El cantante canadiense Justin Bieber suspendió los conciertos previstos para los próximos 10 y 11 de septiembre en La Plata (provincia de Buenos Aires) por motivos de salud, según informó este martes la productora Move Concerts Argentina, organizadora de ambos eventos.

En un comunicado, el artista norteamericano explicó que todavía arrastra las consecuencias del síndrome Ramsay-Hunt, una afección que le paralizó parcialmente el rostro a principios de este año, obligándole a posponer su gira «Justice World Tour».

«El pasado fin de semana, actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil. Tras bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que necesitaba priorizar mi salud», señaló el cantante, de 28 años.

«Por ahora, voy a tomarme un descanso de las giras. Estaré bien, pero necesito tiempo para descansar y estar mejor. Estoy muy orgulloso de haber llevado este espectáculo y nuestro mensaje de ‘Justicia’ por el mundo», agregó el texto.

En ese sentido, la productora Move Concerts Argentina señaló que la devolución de las entradas se realizará automáticamente entre el 12 y el 23 de septiembre, con independencia del método de pago elegido.

La última visita de Bieber a Argentina, sucedida en 2013, estuvo plagada de polémicas: el artista tuvo que comparecer ante un juez por agresiones a un fotógrafo, suspendió un concierto por «dolores estomacales» y fue duramente criticado por barrer el suelo del escenario con una bandera del país.LB