Junta directiva del CN es legal, quienes la cuestionan están equivocados: Redondo

Tegucigalpa – La junta directiva del Congreso Nacional es legal, y quienes pretenden cuestionarla están con una posición política equivocada, manifestó el presidente de este poder del Estado, Luis Redondo.

– El CNA es uno de los últimos entes de sociedad civil que han cuestionado la legalidad de la actual junta directiva del CN.

“La junta directiva del Congreso Nacional es totalmente legal, no hay ninguna ilegalidad, y los que buscan hacer ruido con esto, simplemente están con una posición política y equivocada”, declaró ante periodistas que cubren la fuente legislativa.

La semana pasada, la titular del Consejo Nacional (CNA), Gabriela Castellanos, declaró que la junta directiva del Congreso Nacional como el actual procurador general y subprocurador son ilegales.

En ese sentido, Redondo consideró que la posición personal de Gabriela Castellanos es diferente a la del CNA.

Comentó que ha recibido notas del CNA que lo tratan como presidente del Congreso Nacional, de igual manera, reveló que ha recibido el mismo trato de personajes políticos que lo cuestionan en público.

“Todos los que no reconocen a la actual junta directiva del Congreso Nacional son los mismos del Partido Nacional, son gente que a mí me mandan notas, me dicen presidente en mi despacho, reciben sueldos y presentan proyectos”, señaló.

“Es bien claro cuando una persona habla de una cosa, cuando manda una nota y dice algo, después, públicamente dice otra cosa, para mí eso es cinismo”, agregó.

En otro tema, el congresista por el departamento de Cortés descartó que existe una agenda para deslegitimar el proceso que realiza la Junta Nominadora para la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Redondo confirmó que solo ha recibido la notificación del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) sobre quiénes serán sus delegados en la Junta Nominadora.

Reiteró que para el 31 de agosto es el plazo para que se conozca las personas que representarán a las instituciones integrantes en la Junta Nominadora.