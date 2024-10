Jorge Cálix niega acusaciones de Ochoa y dice que la violencia son armas de los incapaces

Tegucigalpa – El legislador recién integrado al Partido Liberal Jorge Calix rechazó cualquier vínculo con agresiones hacia el ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, y su familia, que el funcionario denunció este lunes.

En un mensaje en su cuenta de X, el diputado y ahora miembro del Partido Liberal, se desmarcó rotundamente de las acusaciones de violencia e intimidación hacia el ministro de Finanzas, Marlon Ochoa.

Cálix afirmó: «La violencia y la intimidación son prácticas de los incapaces. Jamás le he pedido a nadie que agreda a Marlon Ochoa, mucho menos a su familia. Desautorizo a cualquier persona que use mi nombre para hacer cualquier acción como esta. Yo mantengo el debate en el nivel de las ideas. Los que recetan machetazos son otros, no yo».

Quiero pedirle al gobierno que dejen de recetar machetazos porque eso genera violencia, reafirmó Cálix, al tiempo que dijo que él está dispuesto a aguantar los insultos, porque no quiere que haya una campaña violenta que ponga en riesgo a la población.

La declaración de Cálix se produce en respuesta a las denuncias de Ochoa, quien afirmó que un grupo de simpatizantes del diputado se había tomado los portones de su residencia. «Hago de público conocimiento que un grupo de simpatizantes del diputado Jorge Cálix se ha tomado los portones de mi residencia. Lo responsabilizo por cualquier daño físico contra mis dos hijos, quienes se encuentran en la residencia», denunció el ministro de Finanzas.

Este incidente ha generado una creciente preocupación entre los internautas y un llamado a la calma en medio del clima político que cada día se torna tenso. LB