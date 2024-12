Diputado Hugo Noé Pino se molesta por críticas a comisión permanente, “lean la Constitución”, dice

Tegucigalpa – El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino arremetió este domingo contra la oposición política y la prensa hondureña, luego de algunos señalamientos sobre el funcionamiento de la comisión permanente durante el receso de junio.

– El diputado Noé Pino integra la cuestionada comisión permanente nombrada por Luis Redondo.

– El Colegio de Abogados considera inconstitucional la instalación de Comisión Permanente en el CN.

El congresista de Libre señaló que no es potestad de la comisión permanente aprobar leyes ni las adendas de los contratos de energía.

“Las mentiras sobre las actuaciones del Congreso Nacional por parte de la oposición y algunos medios no cesan. La Comisión Especial que se nombra durante los recesos no tiene la potestad de aprobar leyes. No puede aprobar ni adendas, ni la ley de Justicia T. Lean la Constitución”, posteó.

Desde versiones de los propios compañeros de bancada de Noé Pino, se ha advertido que la comisión permanente abordará algunos temas durante este junio.

La Junta Directiva del Congreso Nacional informó la noche del viernes que juramentó a la Comisión Permanente, la que ejercerá sus funciones y atribuciones durante el receso del mes de junio del presente año.

El comunicado divulgado mediante las redes sociales del Legislativo detalla que el jueves 30 de mayo fue nombrada en sesión de Junta Directiva la Comisión Permanente quedando integrada de la siguiente manera:

Miembros propietarios

1. Luis Rolando Redondo Guifarro

2. Hugo Rolando Noé Pino

3. Carlos Armando Zelaya Rosales

4. Scherly Melissa Arriaga Gómez

5. Luz Angélica Smith Mejía

6. José Rosario Tejeda Tejeda

7. Edgardo Antonio Casaña Mejía

8. Josué Fabricio Carbajal Sandoval

9. Carlos Alexis Raudales Maradiaga

Miembros suplentes

1. Rasel Antonio Tome Flores

2. Ernesto Salomón Lezama Dávila

3. Silvia Bessy Ayala Figueroa

4. Karen Vanessa Martínez Barahona

5. Juan Alberto Barahona Mejía

6. Gloria Argentina Bonilla

7. Kritza Jerlyn Pérez Gallegos

8. Tomas Antonio Ramírez Hernández

9. Isis Carolina Cuéllar Erazo JS