Ley solo permite Comisión Permanente en el CN de noviembre a enero de cada año

Tegucigalpa – El anuncio de una figura del oficialismo del Congreso Nacional que avisó que la Comisión Permanente de dicho poder del Estado se instalará en junio, en el periodo de vacaciones legislativas, fue rebatida por varios expertos que recordaron que la Constitución establece que el receso solo es válido desde el 1 de noviembre hasta el 24 de enero y cuando tiene vigencia la figura de la referida comisión.

– Diputados de oposición coinciden en estar alertar a una nueva pretensión desde la Comisión Permanente para aprobar temas que son exclusivamente del pleno.

La polémica quedó instalada, ya que según el diputado del oficialismo, Ramón Barrios, justificó que en las vacaciones de junio, la Comisión Permanente podrá instalarse, porque es la instancia que lleva los asuntos administrativos de dicho poder estatal, aunque tranquilizó indicando que no se aprobará ninguna ley, ni las adendas a los contratos de energía.

Expertos en el tema legislativo tachan de “ilegal, extemporánea y sin sentido”, además que se pretende generar incertidumbre en un poder del Estado constantemente en el ojo del huracán por su casi nula productividad.

Fue precisamente el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, quien además es catedrático universitario de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula (UNAH-VS), quien lanzó la advertencia para que este cuerpo especial parlamentario funcione durante junio. El Congreso Nacional termina sus sesiones este jueves 30 de mayo y entra a vacaciones de medio término.

De acuerdo a varias fuentes de abogados constitucionalistas consultadas por Proceso Digital el nombramiento de la Comisión permanente no cabe porque esta sólo puede operar del 1 de noviembre al 24 de enero, que es el periodo de receso legislativo.

Las alarmas han saltado porque desde el propio hemiciclo varios parlamentarios de oposición han dicho que se pretende conocer las 18 adendas de los contratos de energía, la Ley de Justicia Tributaria y otros temas que solamente pueden ser discutidos en el pleno.

Ante esas versiones, el diputado Barrios pidió alejar los temores porque constitucionalmente no es permitido en base a las atribuciones de la comisión, sin embargo defendió que en tiempos de receso quien lleva la administración del Congreso Nacional es la Comisión Permanente.

El legislador por el departamento de Cortés no quiso mencionar lo que aprobaría la Comisión Permanente en el receso de junio.

El abogado Juan Carlos Barrientos.

Tonteras de Luis Redondo

De su lado, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos anotó que la Comisión Permanente casi nunca ha sido convocada en la historia de Honduras, hasta que tomó posesión el actual Congreso que dirige Luis Redondo.

Explicó que no existe receso legislativo, lo que ocurre es que se extiende el periodo ordinario de sesiones hasta el 25 de enero. “Esto de la Comisión Permanente es propio de este Congreso, no digo que sea ilegal, sin embargo la Comisión Permanente únicamente puede operar en el receso de las sesiones ordinarias, es decir estas terminan el 31 de octubre y se vuelve a iniciar la siguiente legislatura el 25 de enero del siguiente año, o sea que durante noviembre, diciembre y casi todo el mes de enero no hay sesiones, en ese tiempo puede operar la Comisión Permanente”, instruyó.

Dijo que la operación de la Comisión Permanente no cabe en junio porque apenas es un receso de 20 días, por lo que no es legal que sean convocados.

El abogado Barrientos apreció que “ese señor Luis Redondo es un tipo conflictivo, que le gusta estar generando crisis, es una persona que pareciera le gusta estar en el candelero público y el ojo del huracán, porque son tonteras de él”.

El analista y exdiputado Raúl Pineda Alvarado.

Mecanismo ilegal para manejar algunos temas

Otro analista en temas legales, Raúl Pineda Alvarado, pormenorizó que aunque la Comisión Permanente es una herramienta legal, lo que es ilegal es el mecanismo que se ha utilizado para manejar algunas cosas que no se pueden consensuar en el pleno a través de una comisión de nueve miembros.

Ironizó que por tradición se siga identificando a los miembros del Congreso como “honorables”, pero ese término se ve cuestionado y en precario cuando después de haber pasado 100 días sin laborar entran a un proceso, no de receso, sino que en la práctica son vacaciones pagadas.

Pidió estar atentos al papel de la Comisión Permanente y que se apegue a lo que estrictamente a lo que ordena la Constitución, que es fundamentalmente suplir algunas situaciones de urgencia y crear condiciones para que sea el pleno el que tome las resoluciones que correspondan.

Subrayó que la comisión no tiene facultades ejecutivas, únicamente facultades deliberativas o de preparación para los actos que corresponden al pleno del Congreso.

“Es decepcionante. En lugar de aprovechar estos días para resolver problemas como el tema de la Ley de Justicia Tributaria o las transferencias al Seguro Social de más de 400 millones de dólares para mejorar la salud del país, o el tema de la derogación de algunas leyes que impiden la instauración de la CICIH, se vayan de vacaciones a hacer lo único que saben hacer que aparentemente es política electoral”, esbozó.

[LEER] Comisión Permanente es para receso constitucional de fin de año, aclara titular del Colegio de Abogados

El presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Solórzano.

No hay que crear incertidumbre

Mientras, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, tachó de inconstitucional la Comisión Permanente que se pretende activar en junio para conocer algunos temas del Poder Legislativo.

“La Comisión Permanente está establecida para el periodo de tiempo en donde el Congreso lo que hace es un receso de naturaleza constitucional. El artículo 189 de la Constitución establece el periodo de tiempo que dura una legislatura que abarca desde el 25 de enero hasta el 31 de octubre de cada año, es decir que del 1 de noviembre al 24 de enero ese es el periodo de tiempo en donde el Legislativo por mandato constitucional puede tener un receso”, expuso.

El presidente del gremio de profesionales del derecho, reiteró que en junio no procede el nombramiento de una Comisión Permanente porque no ha clausurado lo que es la legislatura como tal.

Propuso que en vez de amenazar con una Comisión Permanente, las autoridades del Congreso deben planificar lo que será el segundo semestre en temas legislativos. “Hay que traer certidumbre a la población hondureña, hablar de una Comisión Permanente lo único que genera es incertidumbre y eso es lo que aleja las inversiones y las oportunidades en el país”.

Existe mal precedente

La abogada y diputada Maribel Espinoza.

En conversación con Proceso Digital, la diputada y abogada, Maribel Espinoza, ilustró que la Comisión Permanente es una figura que establece la Constitución de la República. “Tiene como finalidad que Poder Legislativo no caiga en inoperatividad, sin embargo sus tareas asignadas son limitadas y en ningún momento puede suplantar las atribuciones del pleno”, detalló.

Describió que la comisión no puede emitir leyes ni tomar decisiones que sólo el pleno tiene la autorización constitucional.

La también probable precandidata presidencial por el Partido Liberal, recordó que existe un mal precedente cuando la anterior Comisión Permanente, a finales del año pasado, cometió un exceso al haber nombrado interinamente al Fiscal General sin que haya existido los supuestos constitucionales y legales de la ausencia permanente de este alto funcionario.

Reflexionó que ese exceso precedente genera incertidumbre en la ciudadanía en torno a la Comisión Permanente anunciada desde las propias voces del oficialismo.

Espinoza sostuvo que “es claro que si los miembros de la Comisión Permanente incurren en otro exceso, estarán incurriendo en responsabilidad”.

Una Comisión Permanente puede convocar a sesión extraordinaria, recibir proyectos de ley que envía el Ejecutivo, pueden enviar a La Gaceta los proyectos sancionados, conceder permiso a la Presidenta de la República para que salga del país por más de 15 días e incluso tramitar todos los actos de naturaleza administrativa, pero no suplantar las funciones del pleno.

Oposición debe estar vigilante

Tomás Zambrano, diputado y abogado.

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano dijo que al concluir las sesiones ordinarias en la antesala del receso legislativo contemplado en la Constitución, se nombra “para aspectos meramente administrativos” una Comisión Permanente.

“La oposición política debe estar vigilante, así como los medios de comunicación y sociedad civil porque Libre abusa del poder e interpreta la ley a su antojo”, expresó.

Zambrano mencionó que desde la Comisión Permanente se han usurpado funciones del pleno de la Cámara. “Este mes de junio le pedimos y le exigimos a Libre que no vaya a querer aplicar la Constitución a su beneficio aprobando leyes a través de la Comisión Permanente”, definió.

Remató que no es legal que la Comisión Permanente aprueba adendas de energía, préstamos, presupuesto o nombrando altos cargos que son facultades del pleno.

Dijo que le tocará a la oposición política dormir con un ojo abierto y otro cerrado. “Libre tiene una agenda socialista impuesta por el Foro de Sao Paulo y por casualidad este junio que se ha anunciado la Comisión Permanente nos visita el Foro de Sao Paulo para continuar esa agenda de perpetuarse en el poder e instalar una dictadura”, finalizó. JS