Hospital Escuela confirma una muerte más por dengue mientras sala pediátrica está colapsada

Tegucigalpa – Una nueva muerte por dengue se confirmó este miércoles luego de realizar los estudios de laboratorio en el Hospital Escuela, donde además la sala pediátrica permanece abarrotada de pacientes.

Este nuevo deceso, el tercero del año en el principal centro asistencial del país y el número 12 a nivel nacional, refiere que el paciente era un adulto mayor.

La muerte estaba en análisis clínicos y en las últimas horas se confirmó que se trató de dengue grave.

Igualmente, el Hospital Escuela registra este miércoles 31 pacientes ingresados en la sala pediátrica, lo que preocupa a las autoridades sanitarias que temen una mayor afluencia de afectados en los próximos días.

El llamado reiterativo es para toda la población y particularmente para los padres de familia que no descuiden a sus hijos, que no se confíen, no los automediquen y que los lleven al centro de salud más cercano.

Las autoridades sanitarias instan a la población a tomar las acciones preventivas correspondientes para combatir la propagación del mosquito transmisor del dengue. JS