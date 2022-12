Honduras despide el 2022 con una gestión embrujada con los mismos vicios de corrupción: CNA

Tegucigalpa– En la víspera de la Navidad 2022, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, remarcó que se cierra el año con una gestión que tuvo los mismos vicios de corrupción del pasado y pactos de impunidad.

-Que los funcionarios no usen el pasado para justificar la mediocridad del presente, y que las promesas no se esfumen como inciensos, pidió Castellanos.

En un mensaje en video publicado en sus redes Castellanos enfatizó que el 2022 ha sido un año marcado por pactos de impunidad, nepotismo, denuncias por delitos contra la administración pública, promesas fallidas y un millonario perjuicio económico al Estado.

Otro punto importante que remarcó la titular del CNA, es que el presente año cierra con un índice de pobreza del 74 % y una gestión embrujada con los mismos vicios de corrupción.

Tiempo de reflexionar, pero también de exigir

Castellanos, recordó que, en medio de las festividades de Navidad y Año Nuevo, es tiempo de creer, no solo de defender, es tiempo de reflexionar no de pelear es tiempo de argumentar no de discutir, expresó en su mensaje.

De igual importancia considero que “es tiempo de exigir un verdadero Congreso, abierto de puertas y de mente”.

Los tres regalos esperados

De una vez Castellanos aprovechó la ocasión para pedir que los Reyes Magos, traigan tres valiosos regalos a Honduras, ya que se despide el 2022 con deudas y promesas por cumplir.

Los tres regalos que menciono son: instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH); elegir una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), conformada por personas probas, que tengan como principios rectores la moral ética y la aplicación de la ley.

Y el último deseo: asegurar que los nuevos Fiscales del Ministerio Público (MP), no sean tapaderas de la corrupción.

Reitero que este es el momento de construir una Honduras con nuevos bríos en donde las promesas no se esfumen como incienso.

Finalmente, se pide una Patria en la que los funcionarios públicos no usen el pasado para justificar la mediocridad del presente ¡por un año nuevo con comida en la mesa y corruptos en prisión! Cerro. LB