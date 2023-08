Hay intención de elegir el Fiscal General, fuera de la nómina denuncia diputado Jorge Zelaya

Tegucigalpa- Hay una clara intención y compadrazgo a lo interno del Congreso Nacional, para promover a candidatos fuera de la nómina enviada por la Junta Proponente, para elegir al Fiscal General, denuncio el diputado nacionalista, Jorge Zelaya.

El diputado Zelaya, rechazó que se esté saliendo de la línea de su partido, no obstante, dejó claro que hay situaciones que no apoyará, como la intención de elegir a un Fiscal General o Adjunto que no esté en la nómina.

“Yo no lo voy a acompañar ahorita lo del fiscal lo que quieren hacer ahí no lo voy a acompañar, yo no voy a acompañar eso (…) no voy a acompañar el que hagamos la elección del fiscal fuera de los cinco que propuso la Junta Proponente, tan sencillo como eso”.

A renglón seguido dijo que no importa que vayan a decir que Jorge Zelaya, se está saliendo de la línea, pero hay cosas que están muy por encima de la línea del partido.

El parlamentario reveló que se le acercan al oído y le dicen que dentro de la nómina no hay candidatos a fiscal para el partido y que no les parecen los cinco candidatos tanto a gente del Partido Libre como del Partido Nacional.

Añadió, que él está en contra y seguirá en contra de dicha situación porque está actuando en base a ley que ya indica que las nuevas autoridades del Ministerio Público deben salir de la nómina.

“Por eso es que la gente ha perdido la credibilidad en la clase política, hay que respetar”, al referirle de la cabina de HRN, que es delicado lo que está denunciando porque se trata de un compadrazgo para incumplir con la ley y posiblemente retrasar el proceso de elección, respondió “eso estoy diciendo, eso estoy diciendo que yo no voy a acompañar ninguna situación que vaya encaminada a salirnos de la lista de los que nos presentó la Junta Proponente”.LB