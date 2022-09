Habrá sectores de Casa Presidencial que utilizarán el CNDS como herramienta política, advierte Marvin Ponce

Tegucigalpa – El exasesor presidencial, Marvin Ponce, no descartó que algunos sectores fuertes de Casa Presidencial pretendan utilizar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) como una herramienta política.

“No se descarta que algunos sectores fuertes de Casa Presidencial quieran utilizar este esquema del Consejo de Defensa y Seguridad para tenerla como una herramienta política para momentos claves”, dijo Ponce.

Señaló que es un sector que es cercano a la presidenta Xiomara Castro que ya está pretendiendo mantenerse en el poder.

Definió que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es una instancia de consulta para resolver conflictos y tomar decisiones en momentos extraordinarios.

Ponce lamentó que el proyecto de una nueva ley del CNDS haya provocado que temas como la inseguridad, la falta de empleo, exportaciones y otros hayan pasado a un segundo plano.

Apoyó la propuesta del Partido Liberal que la actual Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad sea reformada y no derogada.

“Es una ley de Estado, no una ley de gobierno, es una ley para los futuros, el legislador tiene que saber que está gobernando para el país y no para su partido, para su facción y no en corto tiempo, sino para el estado hondureño con una perspectiva a largo plazo”, abogó. AG