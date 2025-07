El cantante panameño Boza entra en la lista de los 30 under 30 de Forbes Centroamérica

Ciudad de Panamá – El cantante urbano panameño Boza fue incluido en la lista 30 Under 30 de Forbes Centroamérica, una selección que reconoce a varias personas menores de 30 años de la región que impactan en distintas industrias, según informó este lunes Sony Music.

El «reconocimiento» a Humberto Ceballos, más conocido como Boza, «posiciona al artista panameño no solo como una fuerza creativa en la música, sino como una figura clave en la redefinición de la identidad cultural latinoamericana a nivel global», señala la discográfica.

La revista Forbes destaca a Boza «por su capacidad de construir una narrativa propia desde la autenticidad, fusionando géneros como el dancehall, el afrobeat, el reguetón y los ritmos de su país natal bajo una estética sonora reconocible, emocional y consciente», apunta Sony Music.

Y se suma «a una serie de hitos recientes, como su victoria en Premios Tu Música Urbano por ‘orióN'» junto a la venezolana Elena Rose, resalta el comunicado.

Boza, de 27 años, está incluido en la categoría de «deportes y entretenimiento» de la lista de Forbes.

Boza, con unos 11,6 millones de oyentes mensuales en Spotify, saltó a la fama en 2020 con el sencillo ‘Hecha Pa’ Mí’. Tras ello, lanzó cuatro álbumes con varios éxitos como ‘Ella’ (2022) o ‘San blaS’ (2025), incluido en su último disco homónimo.

La canción ‘San blaS’ contiene un video musical en una de las paradisíacas islas del archipiélago de Guna Yala, conocido también como San Blas, en el Caribe de Panamá, resaltando la cultura indígena de los guna, una de siete etnias del país.

En el álbum ‘San Blas’ Boza «combina lo espiritual y lo sensorial a través de una narrativa codificada en sus canciones, creando un manifiesto musical que invita a la sanación y la introspección desde una mirada afrolatina y contemporánea», apunta Sony Music.

Dicho disco ha sido certificado Oro en Estados Unidos, Colombia, Perú y Centroamérica, y recientemente fue incluido en la lista The 25 Best Latin Albums of 2025 So Far de Billboard, según el comunicado. JS