“Grillo” Ríos pide al Fiscal General que inicie investigación sobre narcovideo porque el tema perjudica a Libre

Tegucigalpa – “Nosotros, al final de cuenta, creo que seríamos los más interesados en que comenzaran esas pesquisas, esas investigaciones y que además se hicieran públicas”, expresó el Director del Fondo Social para la Vivienda (Fosovi), Gilberto Ríos, en torno al narcovideo que involucra a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro.

“Yo aquí púbicamente le digo al fiscal Johel Zelaya, si la investigación del exdiputado Carlos Zelaya no ha comenzado, pues que comience, y si lo quieren hacer público que sea pública, aunque no sé cómo es ese procedimiento, pero que se haga lo que se tenga que demostrar”, acentuó.

Citó que el propio Carlos Zelaya se puso a disposición de la Fiscalía desde el momento que se conocieron los hechos en septiembre de 2024, aunque el video data de noviembre de 2013.

Ríos, quien además es uno de los principales dirigentes del partido en el poder (Libre), negó que esa institución tenga vínculos con el narcotráfico y que tampoco la vida política de esa fuerza no depende de Carlos Zelaya.

“Nunca fue así, yo nunca fui parte de su misma corriente de trabajo. Si en esa corriente hubo esos incidentes hace 13 años, yo creo que ellos mismos deberían estarse preguntando cómo fue y en qué momento”, confesó.

El también conocido como “El Grillo”, defendió que las actividades de Libre siempre fueron financiadas por la propia gente del partido a través de eventos que ellos mismos organizaban.

Según Ríos, hasta la publicación de narcovideo no recuerda que el Partido Libre haya sido mencionado de vínculos con narcotraficantes.

“Eso nos está causando daño, entonces a nosotros nos interesa que esos procedimientos se les dé celeridad para que no sigan. Si él se reunió con esas personas que eran empresarios o narcos que dé sus propias explicaciones, pero él ya no es parte del partido, ya no es parte del Congreso Nacional, no sé en qué momento debemos seguir pagando esa cruz y cómo no puede seguir apareciendo como una campaña”, remató.

A inicios de septiembre de 2024, el medio especializado en temas de narcotráfico y criminalidad organizada –InsightCrime– divulgó un video en el que aparecía Carlos Zelaya en reunión con importantes capos de la droga para pactar aportes millonarios a la campaña electoral de Libre el noviembre de 2013, que fue la primera contienda del partido de izquierda. JS