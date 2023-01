Gobierno recula en cobro de $15 adicionales en consulados y no descarta financiar la CICIH

Tegucigalpa – El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina informó este miércoles que no se cobrarán 15 dólares adicionales por servicios consulares en el exterior como lo había anunciado el vicecanciller Tony García.

– No hay nuevas solicitudes de extradición hasta el momento, confesó el funcionario.

– Unos 10 embajadores serán nombrados en los próximos días, reveló Reina.

“No se están haciendo cobros adicionales, es un mecanismo que estamos buscando para mejorar el sistema de citas, pero no incorpora ningún cobro adicional a ningún documento o servicio que se presta en los consulados”, arguyó.

El canciller Reina dilucidó que no se trata de incorporar pagos nuevos, lo que se pretende es que los compatriotas hagan una especie de adelanto para asegurar que asista a la cita consular.

Aseguró que los servicios en los consulados hondureños han mejorado en el último año e incluso se ha atendido la mora de más de 30 libretas de pasaportes que quedaron pendientes en el gobierno anterior, además se han extendido 166 mil pasaportes en el exterior.

Confirmó que recibieron una instrucción de la presidenta Xiomara Castro para no incorporar nuevos cobros en los servicios de los consulados. “Hacemos un llamado a nuestros compatriotas en el exterior para que no se dejen embaucar por tramitadores, no debe haber cobros adicionales”, insistió.

Mientras la instalación de la Comisión Internacional Anticorrupción, respondió que “estamos avanzando con Naciones Unidas para enviar los términos de referencia para la misión de expertos que ya debe venir a instalar la primera fase de la CICIH, es decir que esperamos que en los próximos días enviar la primera propuesta para ir avanzando y que lo más pronto esté establecida este grupo de expertos”.

No descartó que el mismo gobierno de Honduras financie la CICIH, “podría ser el mismo gobierno de Honduras, porque al final creo que no se ha entendido que los fondos no los maneja el gobierno, ni se los paga a diario a los que trabajarán en la comisión, los va a manejar Naciones Unidas, lo que se hace son aportes fundamentales para que puedan funcionar”.

Reafirmó que demandan una “CICIH imparcial, autónoma e independiente de cualquier factor ya sea interno o externo”.

Dijo que la mandataria Castro ha instruido a los funcionarios que el 2023 es un año para ofrecer resultados en todas las carteras ministeriales.

Sobre la inversión de China Popular en proyectos hondureños, recordó que para Patuca III se usaron fondos chinos durante el gobierno del expresidente Porfirio Lobo, por lo que ahora se busca igual financiamiento para Patuca II. JS