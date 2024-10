Femicidios marcan un 2024 difícil para las mujeres

Tegucigalpa – En apenas seis días del presente año Honduras ya registra igual número de muertes de mujeres, situación que preocupa a las defensoras de los derechos de las mujeres que exigen a las autoridades gubernamentales poner atención a este flagelo.

-Honduras es el país con más femicidios en Latinoamérica.

-Santa Bárbara, El Paraíso, Copán, Atlántida y Francisco Morazán son los departamentos que registran las primeras muertes de mujeres.

El primer día del año se registró la muerte violenta de una pareja en el municipio de San Marcos, departamento de Santa Bárbara, occidente de Honduras. Las víctimas fueron identificadas como Melvin Solís y Damaris Hernández.

El 2 de enero, en el departamento de El Paraíso, se reportó la muerte violenta de una joven madre de nombre Ingrid Aracely Valladares, a manos de su pareja Jorge Pavón Maldonado, quien dejó herida a su bebé, Nayrobi Elizabeth de 6 meses quien perdió su ojo izquierdo y se encuentra recibiendo atención médica en el Materno Infantil de la capital.

Jorge Pavón Maldonado asesinó a su pareja de 16 años e hirió a su hija de seis meses y a su suegra.

En el hecho violento, también resultó herida la suegra del homicida quien recibió un disparo en uno de sus brazos.

El 3 de enero, una mujer fue ultimada a balazos en el barrio Dolores en el municipio de Santa Rosa de Copán, occidente de Honduras. La víctima fue identificada como Ruth Saraí Zepeda Mejía, de 29 años.

El 5 de enero, una mujer fue encontrada decapitada en un solar baldío en el municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán.

El 6 de enero, otra mujer fue asesinada en Mezapa, Atlántida, Caribe de Honduras. La víctima fue identificada como Irma Fajardo.

Asimismo, se reportó la muerte violenta de dos hermanos en Copán, identificados como Elsa Nohemi Orellana y Josue Daniel Orellana.

Migdonia Ayestas demandó acciones urgentes para colocar un alto a la violencia contra las mujeres.

Acciones urgentes

La directora del Observatorio Nacional de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz, y Seguridad (ONV-IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas, lamentó la escalada en la violencia de género.

Lo anterior demanda acciones urgentes para colocar un alto a la violencia contra las mujeres, expresó.

“El problema es que hay tantas muertes violentas y tan pocos capturados, al final el tapón que cierra esa botella de inseguridad hacia las mujeres es la impunidad”, reflexionó.

En ese orden, apuntó que como sociedad se debe demostrar que es inaceptable la violencia contra las mujeres.

Si no se toman acciones contundentes se repetirá lo del año pasado en el que murieron más de 300 mujeres de manera violenta, acotó.

Insistió que de manera urgente se deben emprender acciones para evitar esta escalada de violencia de género.

“Lo grave de esto y lo que se evidencia es que son hombres los que están quitándole la vida a las mujeres”, zanjó.

Feministas piden mayor compromiso a las presidentas del Ejecutivo y Judicial ante muerte de mujeres.

Mayor compromiso de presidentas del Ejecutivo y Judicial

Mientras que Ana García, defensora de los derechos de la mujer, dijo que las organizaciones de mujeres y feministas están preocupadas y lanzando una alerta nacional por la situación que están pasando las mujeres y las niñas en este país.

Cada día se asesina una mujer en el país y eso no puede seguir pasando, en lo que va del presente año suman tres las mujeres asesinadas por las razones que sean es un crimen, no hay ninguna justificación para que un hombre le quite la vida a una mujer.

En el caso de El Paraíso, es una niña de 15 años la asesinada, una bebé de seis meses recibió un disparo que la dejó sin su ojo izquierdo y la suegra también resultó herida.

Indicó que estos casos no deben de quedar en la impunidad y que cada parte debe de asumir su responsabilidad.

Señaló que el año 2023 se registraron 372 muertes de mujeres, lo que sobrepasó una mujer por día.

Recriminó que tanto la presidenta Xiomara Castro y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Obando, tampoco han hecho nada por crear políticas públicas en defensa de la mujer, teniendo los cargos que ostentan.

En ese sentido, pidió un mayor compromiso a ambas funcionarias por el bien de las mujeres del país.

Alice Shackelford lamentó que Honduras es el país con más femicidios en toda Latinoamérica.

2024 tiene que eliminar los femicidios

Por su parte, Alice Shackelford, representante de la ONU en Honduras, posteó esta semana en sus redes sociales que lamentable, a tan solo 2 días de haber iniciado el año, Honduras ya comienza a registrar muertes violentas de mujeres.

La funcionaria condenó fuertemente lo acontecido en la comunidad de El Paraíso y exigió un alto a la violencia basada en género. “Pobre Ingrid a solo 16 años! ¡Qué pérdida!”, señaló.

Agregó que Honduras es el país con más femicidios en toda Latinoamérica por lo que otro compromiso como país para 2024 es eliminar los femicidios. IR