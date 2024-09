Expresidenta de CHE cuestiona excesivos viáticos de funcionarios públicos

Tegucigalpa – “Parece que estamos en bonanza” y Honduras es un país con recursos muy limitados, señaló la expresidenta del Colegio Hondureños de Economistas, (CHE), Liliana Castillo, al cuestionar que cada vez que hay eventos internacionales viajan grandes comitivas con excesivos viáticos.

En ese punto la economista, manifestó su preocupación ante los elevados montos destinados a viáticos para viajes de funcionarios públicos, en un contexto donde Honduras enfrenta una severa crisis de recursos. Según Castillo, estos gastos desmedidos dan la impresión de que el país vive en bonanza, lo cual dista mucho de la realidad.

«Ha habido años en que algunos gobiernos han prometido limitar los viajes al exterior y aceptar invitaciones solo si los gastos eran cubiertos por los otros países», señaló Castillo. Sin embargo, estas promesas rara vez se cumplen, y más bien cada vez se ven comisiones más grandes, van 10 personas o más cuando deberían ir dos, y la justificación para estos gastos es aún menos clara, señaló.

Castillo insistió en que el gobierno debe ser más austero y redirigir estos fondos a sectores que enfrentan necesidades urgentes, como la salud, la educación y la infraestructura. “Es inconcebible que, en lugar de destinar fondos a hospitales, medicamentos, escuelas en condiciones críticas o a mejorar la calidad educativa”.

Además, cuestionó que se siga priorizando el gasto corriente. “Necesitamos inversión productiva, no más despilfarros en viáticos”.

La economista subrayó que, con voluntad política, los gastos en viáticos podrían reducirse al mínimo.

Reitero que no es necesario enviar a 10 personas cuando una o dos son suficientes para asistir a una reunión ya que estos viajes no siempre resultan en beneficios tangibles para el país. “Además, hemos visto abusos no solo en el Ejecutivo, sino también en el Poder Judicial y Legislativo, donde millones de lempiras han sido destinados a viáticos sin que se vean resultados claros”, afirmó.

Castillo también reconoció que hay instituciones técnicas que requieren capacitaciones, pero aclaró que no es justificable enviar comitivas numerosas ni hacer grandes gastos en instituciones que no tienen una necesidad real de viajes internacionales.

Finalmente, hizo un llamado a la prudencia ya la correcta priorización del Presupuesto nacional, recordando que Honduras necesita inversión en obras, caminos y carreteras para mejorar la competitividad y reducir los costos de producción, en lugar de seguir despilfarrando en viajes innecesarios. LB