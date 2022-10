Expresidenciable reprueba gestión del actual gobierno y dice Honduras necesita al Partido Liberal

Tegucigalpa – El expresidenciable liberal Ángel Darío Banegas, dijo este domingo que en Honduras los líderes son expertos en “quemar” las esperanzas del pueblo, al tiempo que dio por “reprobado” al actual gobierno tras nueve meses de administración pública.

– “He sido respetuoso de las instituciones, observando en estos meses lo que han estado haciendo y lo que han dejado de hacer, y sin duda alguna que salen aplazados”, externó.

“Los líderes que tenemos en Honduras dirigiendo al país en este momento son expertos en quemar la esperanza que nos queda, en romper en mil pedazos las ilusiones de los jóvenes, que no encuentran respuestas en el sistema educativo colapsado, de las madres que no hallan respuestas en el sistema de salud, o con los hospitales llenos de enfermos y de dolor, pero vacíos de medicinas”, expuso.

El también exdiputado y caricaturista hondureño, acentuó que los dirigentes políticos deben entender que no son jefes de nadie y simplemente son depositarios de la confianza de un pueblo que necesita volver a concentrarse en la solución de sus problemas.

“No más contienda, no más divisiones, no más líderes divisivos, no más líderes que odian y rompan en mil pedazos la esperanza de un pueblo”, expresó.

Dijo que el país ocupa ponerle fin a la exportación de pobres o el levantamiento de 15 cadáveres diarios, especialmente de jóvenes.

Ángel Darío Banegas apuntó que “el actual régimen tiene por enfrente una tarea colosal porque ya solo les quedan tres años y un par de meses para poder cumplir lo que le prometieron al pueblo de Honduras a lo largo de tantos años”.

Concluyó asegurando que el Partido Liberal es la institución que el pueblo de Honduras necesita para resolver los problemas más urgentes. “El país necesita un gobierno sensato, de moderación democrática, que respete las instituciones”. JS