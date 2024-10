Exploración de petróleo en la Mosquitia avanza a una tercera etapa

Tegucigalpa – El titular de la Dirección de Hidrocarburos, de la Secretaría de Energía, Carlos Posas, anunció que analizan entrar a la tercera etapa de exploración en La Mosquitia para determinar si hay petróleo en esa región del país.

“Estamos un poco más adelante de lo que recibimos de la administración anterior en donde se hizo una concesión de exploración de hidrocarburos en la zona de La Mosquitia donde ya se agotaron seis años que corresponden a dos de las cuatro etapas que establece el contrato”, dijo al agregar que “estamos evaluando la posibilidad de extender el permiso para la tercera etapa”.

Esta nueva fase tiene un periodo de dos años e incluye estudios exploratorios invasivos y no invasivos, aunque Posas dijo que todavía no puede asegurar con total certeza si hay o no el recurso en cantidades comercialmente explotable.

“Todo lo que se diga más allá de lo que tenemos que son estudios y la necesidad de hacer más estudios, es especular”, señaló al agregar que todavía no han determinado cuándo comenzaría esa nueva etapa. VC