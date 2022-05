Exempleados de Sedis denuncian ante Conadeh y OIT falta de pago; ministro dice que les pagará pronto

Tegucigalpa – Un grupo de exempleados de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), denunciaron ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y la representación de la Organización Internacional del Trabajo en Honduras (OIT), la falta de pago de más de tres meses de salario por parte de las autoridades de esta institución, mientras el ministro José Carlos Cardona, dice que les pagará pronto.

“Hay tres tipos de problemas con la liquidación de exempleados de la antigua Sedis, tenemos los gestores sociales que son 153 en todo el país a los que no se les ha pagado porque estos se pagaban con fondos externos”, dijo inicialmente el funcionario en declaraciones a Radio América este lunes.

Agregó que una de las razones es el cambio de las firmas con los bancos internacionales, tomando en cuenta que recibían fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entonces el pago se les ha atrasado porque se tuvieron que hacer esos cambios y después se procede a eliminar el PCM 05 2022 la Sedis.

Según Cardona, “hay un segundo lote de empleados que despedimos cuando nosotros llegamos que era gente en la que no se podía confiar porque estaban involucrados en trastocar los procesos, a ellos también se les va a incluir en la comisión liquidadora de finanzas”, comentó.

Concluyó que además un grupo fue contratado de forma irregular por lo que las plazas fueron desconocidas, muchos eran empleados de fideicomiso, no se puede tener plaza sin antes tener un contrato, ellos lo que firmaban era un convenio colectivo y tienen ese limbo jurídico de que no hay cómo pagarles, pero igual se les va a pagar con la comisión liquidadora.

Los exempleados

“Estamos haciendo una manifestación pacífica y asistiendo a los entes competentes, dejar claro que no estamos pidiendo reintegro de ninguna índole, lo único que queremos es que nos pague José Carlos Cardona los sueldos que nos debe y los derechos adquiridos”, explicó uno de los exempleados de Sedesol, antes Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis).

Tanto las autoridades del Conadeh como de la OIT, indagarán la situación de los exfuncionarios públicos, para determinar qué está sucediendo. Entre febrero y abril, con el ingreso de las nuevas autoridades de Sedesol, un grupo de empleados fue despedido por el ministro José Carlos Cardona, quien se comprometió a pagar los salarios de esos meses.

“Hemos esperado el tiempo prudente, más de cuatro meses y el ministro no ha respondido favorablemente y en cambio nos acusa de querer desestabilizar al gobierno y de supuestas ilegalidades, pero queremos que, así como habla, lo compruebe ante los órganos competentes, queremos que así como habla, nos pague el tiempo que trabajamos para Sedis”, manifestó Judit Bacca, una de las afectadas.

Los ex trabajadores le pidieron a Cardona que no mezcle lo político con lo laboral, porque quienes se manifiestan son padres de familia, hijos, madres solteras y no políticas. “Estamos en calamidad doméstica y lo único que queremos es nuestro derecho al salario devengado durante los primeros meses de este año. Que no se equivoque, nosotros solo queremos nuestros sueldos”.

Los manifestantes han expresado su temor y disconformidad, puesto que, en las últimas horas, Cardona ha indicado que “hay dos que tres personas allí que están motivándolos a que hagan tomas”, sin embargo, consideraron declaraciones altamente confrontativas y no resolutivas ante la calamidad que viven.

Las acciones de los exempleados continuarán hasta que el funcionario honre la deuda con más de 800 empleados despedidos de las diferentes modalidades de la desaparecida Sedis.