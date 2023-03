Estela de muertes en accidentes de tránsito en Honduras

Tegucigalpa – Los accidentes de tránsito cobran la vida de cinco personas diarias en Honduras y aunque las cifras son menores a las reportadas en el mismo periodo del año pasado, la estela de muertes por esta causa parece no encontrar soluciones en este país centroamericano.

– Seis personas murieron en un accidente tipo volcamiento esta semana en Santa Bárbara.

– 280 personas han fallecido este año en accidentes de tránsito en Honduras.

Los accidentes de tránsito siguen enlutando a decenas de familias hondureñas, mientras las salas de las emergencias de la red sanitaria ocupan gran parte de su capacidad para atender este tipo de lesiones por traumas.

El mal estado de las carreteras -especialmente en el interior del país-, la falta de responsabilidad de los conductores y el consumo de bebidas alcohólicas son un cóctel trágico que aumenta las cifras de muertos en los percances viales.

Datos oficiales de las autoridades de tránsito dan cuenta que en 2022 murieron 1 mil 697 personas en más de 15 mil accidentes viales.

Las motocicletas y las rastras constantemente son protagonistas de inexplicables accidentes que aumentan los decesos por choques en este país centroamericano.

El fuerte accidente ocurrido la madrigada de este viernes.

Dos jóvenes víctimas de imprudencia

La madrugada de este viernes un nuevo suceso vial cobró la vida de dos mujeres en el Anillo Periférico de la capital hondureña a la altura de Los Laureles.

Las víctimas fueron reconocidas como Fabiani Madrid (25) y Gabriela Michelle Huete (24), ambas venían de celebrar un cumpleaños y el vehículo en que se transportaban el conductor iba en completo estado de ebriedad.

Voces de la tragedia

Lucy Argeñal, madre de Fabiani, relató que su hija le comunicó que andaba en la vela de un compañero, pero en realidad fue a festejar el cumpleaños de un amigo. “La última vez que la miré fue anteayer porque ella andaba en la universidad, pero después de salir se fue donde la otra niña que murió con ella, se quedó ahí, luego las invitaron al cumpleaños y me dijo que vendría tarde a mi casa y yo la esperé hasta las 12.00 (medianoche) y nunca llegó. Antes de eso, me arreglé y me fui para mi trabajo, pero me regresé y le estuve sobando los pies y ella no sintió que la estaba sobando porque estaba dormida. Yo no sabía que sería la última vez que la iba a ver”, narró con un profundo dolor por la pérdida de su menor hija.

Fabiani era una estudiante de la UNAH y el próximo año tenía previsto graduarse.

“Mi hija era tranquila, no es fácil seguir adelante con esta tragedia”, expresó y recordó que su esposo recién falleció. “Qué Dios haga lo que tenga que hacer con mi vida”, externó.

Concluyó su relato afirmando que “mi hija no era vaga, pero le tocó. Yo sé que ella está con Dios, ella está con mi Padre”.

Mientras, Noel Huete, padre de Gabriela Michelle, dijo que su malograda hija siempre será su adoración.

Con la voz entrecortada el señor Huete, relató que al recibir la noticia lo paralizaron los nervios, y no sabía ni qué hacer.

Las víctimas del accidente: Fabiani Madrid (25) y Gabriela Michelle Huete (24).

Primero alguien me llamó y me dijo que mi hija había tenido un accidente, pensé que se trataba de un accidente común, pero cuando me dijeron que estaba muerta, todo cambió, narró.

Pese a que no vivía con su hija porque tiene un segundo matrimonio, dijo que siempre tuvo una buena relación con ella y hace 15 días estuvieron juntos, aconsejándola para que terminara sus estudios.

Ella tenía 24 años, estudiaba la licenciatura de Lenguas Extranjeras, tenía un carácter fuerte, pero no es que era enojada, es que así era ella, pero muy tranquila, relató.

“Ella seguirá siendo mi adoración, era mi hija y me duele mucho”, dijo al tiempo que afirmó desconocer pormenores del accidente, pero a través de las noticias supo que el joven conductor estaba bajo los efectos del alcohol, por lo que pidió a los jóvenes que tengan cuidado y dejen las bebidas alcohólicas que no dejan nada bueno solo tragedias.

Las motocicletas son protagonistas recurrentes de los accidentes.

280 muertos este año

De su lado, el subcomisario de la Policía Nacional, Darwin Hernández confirmó que la persona que manejaba el vehículo fue detenida para continuar con el proceso legal correspondiente.

“Este accidente de tránsito se da por el exceso de velocidad y la ingesta de bebidas alcohólicas cuando esta persona se dirigía hacia la Residencial Francisco Morazán por el anillo periférico y a esa hora de la mañana está totalmente despejado, él excedió los límites de velocidad y perdió el dominio y control del vehículo, se fue fuera de la calzada y fue a chocar con un poste del tendido eléctrica, lo que provocó la muerte inmediata de dos de sus ocupantes”, relató el oficial.

El conductor del automotor fue capturado y puesto a las órdenes del Ministerio Público. Será acusado por cuatro delitos: homicidio con dolo eventual, conducción temeraria, lesiones contra varios de sus acompañantes y los daños a la estructura pública.

A la fecha se contabilizan más de dos mil accidentes de tránsito con el saldo mayor de 280 personas muertas.

El accidente de Santa Bárbara cobró la vida de seis personas.

Seis muertos en accidente en Santa Bárbara

Esta misma semana, seis personas perdieron la vida en un accidente vial ocurrido en San Nicolás, Santa Bárbara.

Las víctimas se trasladaban en un vehículo tipo pick-up, cuyo conductor perdió el control del mismo al presentar desperfectos mecánicos y cayó en una hondonada.

El lamentable accidente se registró en la vuelta El Piojo de ese municipio noroccidental.

Las víctimas fueron identificadas como Abelina Sagastume, Rosa Rápalo (70), Guadalupe Sagastume (92), Obelí Enamorado Paz, Marina Reyes y Dora Teruel Mejía.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en este país centroamericano. Al menos cinco decesos diarios se registran en este tipo de sucesos viales.

Recién hace unos días, el ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, estuvo a punto de morir junto a su esposa en un accidente de tránsito en el kilómetro 14 de la carretera que conduce de Tegucigalpa hacia el departamento de Olancho.

De acuerdo con el reporte policial, el funcionario se conducía en una camioneta Toyota Prado, color bronce, sin placas, la cual resultó con fuertes daños en su parte frontal.

Según el detalle, tras el incidente tipo despiste Cardona resultó con lesiones, por lo que fue trasladado en una ambulancia a la sala de emergencia de un centro asistencial privado en la capital. El propio Cardona aseguró que sufrió un ataque isquémico transitorio previo al percance. PD