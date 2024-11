Esta semana no habrá sesiones en el Congreso Nacional, confirma Hugo Noé Pino

Tegucigalpa – El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino indicó este lunes que esta semana no habrá sesiones en el Legislativo y que será hasta el próximo martes 19 de noviembre que se retomarán las mismas.

“Hay varios temas pendientes, la verdad es que esta fue una solicitud y así ha sido costumbre en años previos a las elecciones, que al momento de la inscripción de las planillas los partidos piden una especie de espacio para presentar las planillas y para llenar todos los requerimientos adicionales o subsanaciones, por eso estas semana no va haber sesión”, afirmó,

El también presidente de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas dijo que no se debería hacer del Presupuesto General un juego político sino que ver que es un instrumento que viene a beneficiar a amplios sectores de la población.

“Yo creo que es válido que hagan observaciones, que señalan elementos, pero que también no hagan ni digan cosas que no son, por ejemplo la partida confidencial no existe en este gobierno ni va existir en el próximo presupuesto, lo que hay es una partida como la 449, que es una partida de contingencia”, defendió.

Noé Pino pidió a las bancadas opositoras que analicen el presupuesto, que lo discutan en cuando se les presente “pero que no, a priori establezcan aspectos como que no vamos a apoyar ese presupuesto”. VC