Eso que 10 grandes familias no pagan impuestos es un discurso vacío que no pega, critica diputado Sabas

Tegucigalpa – El diputado del Congreso Nacional, Yury Sabas señaló este miércoles que la reforma tributaria es un tema fiscal que el Partido Libertad y Refundación (Libre) lo ha puesto como un tema de debate nacional y enfatizó que el pueblo no quiere más impuestos para que los políticos anden más dinero en el año electoral.

Sabas recordó la contrapropuesta del Partido Liberal de la Ley de Equidad Tributaria que busca que todos los sectores paguen lo justo. “Nosotros nos creemos en la tesis que están planteando (la reforma tributaria) de pagar más impuestos, no creemos que el gobierno tenga acceso a más dinero a costillas del pueblo hondureño”, dijo.

Para Sabas, “el discurso de lucha entre clases, que 10 familias no pagan impuestos, ese es un discurso vacío, un recurso que no engaña a nadie”.

“Si tienen personas que no pagan impuestos, aplique la ley, pero no estén con una jugarreta, hablando de temas tributarios, cuando es un tema tributario”, dijo al destacar que “el pueblo no quiere más impuestos para que el político ande más dinero en el año electoral porque eso no solventa en nada la problemática de la nación”.

El parlamentario es del criterio que el partido oficialista está buscando más impuestos coincidentemente cuando viene el año electoral.

Agregó que al analizar el contexto en que el oficialismo está planteando las cosas denota el contexto político cuando para el caso dicen en el Legislativo que pueden someter a una consulta la Ley de Justicia Tributaria, “están jugando política con un tema tributario”, algo que está prohibido por la Ley, refirió. VC