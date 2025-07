Presidenta del PSH cuestiona que tres personas no logren acuerdos en CNE

Tegucigalpa – Para la presidenta del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena es irresponsable de parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que a estas alturas tres personas no logren los acuerdos y consensos necesarios para garantizar un proceso electoral transparente donde haya confianza de que habrán elecciones generales el próximo 30 de noviembre y que se respete la voluntad del pueblo.

“Aquí no hay que venir a inventar nada, hay estándares internacionales que deberían de aplicar. Creo que cuando uno está en un proceso de negociación, creo que todos deben aprender a ceder y poder construir acuerdos y consensos necesarios para presentar, en este caso, un proyecto que garantice la estabilidad del país y que los procesos se desarrollen de la mejor manera”, indicó.

A criterio de Mena, está claro que quien ha puesto trabas en este proceso electoral es el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre). La parlamentaria mencionó las acciones de los colectivos de Libre que impidieron que los ofertantes presentarán las propuestas para el Sistemas para Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), interrumpiendo el proceso de licitación.

(Leer) Policía resguarda el CNE por llegada de ofertantes de Biometría Electoral y convocatorias a protestas

“Para mí, eso es sin lugar a duda esto es bastante grave”, señaló al agregar que la postura cerrada al diálogo por parte del consejero Marlon Ochoa, desde que no se presenta a las reuniones, “se puede votar en contra, y después podrá hacer uso de los recursos, pero no, no acudir.

La diputada refirió que en el caso del Congreso Nacional, el presidente Luis Redondo ha amenazado que al romper con el quórum, se comete un delito, por lo que cuestionó que cuando Libre lo hace, como el caso de Ochoa en el CNE, si está bien, pero cuando se pretende hacer una acción política de otra parte, es un delito. VC