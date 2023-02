Escenarios numéricos ¿Cómo quedaría integrada la próxima CSJ?

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – Los escenarios numéricos se mueven y los partidos políticos representados en el Congreso Nacional (CN), y otros negociadores, no logran cuadrar el número mágico previo a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

– Analistas no dudan que al tener el control de la CSJ Libre buscaría ventaja para sus proyectos políticos, igual que lo hizo el PN.

– Diferentes escenarios numéricos no ajustan para complacer a todos y ahora buscan la opción de los magistrados suplentes.

La búsqueda por controlar la justicia ha enfrascado a los políticos en una negociación donde el estira y encoge da varios posibles resultados, pero cuál es el beneficio para el país a fin de que el control de la justicia no tenga injerencias.

Ha sido costumbre en Honduras que el partido en el poder tenga la presidencia del Congreso Nacional y mayoría de magistrados y la presidencia en la Corte Suprema de Justicia, pero las negociaciones políticas, habían sido más fáciles, porque se trataba de dos partidos mayoritarios que se arreglaban (Partido Liberal y Partido Nacional), en esta ocasión el escenario es inédito porque las negociaciones son tripartitas, además, hay hasta una alianza que también alza la voz.

La última arista del impasse surge luego que el titular del Congreso, Luis Redondo, advirtiera que en el caso de no lograr los consensos este viernes próximo, tiene un plan B –según él basado en el cumplimiento de la ley- y acusó al Partido Nacional de torpedear las negociaciones políticas para generar inestabilidad con el único afán que continúe el actual pleno de magistrados de la CSJ.

De su lado, la dirigencia nacionalista denunció que el Partido Libre, en contubernio con Luis Redondo, pretende hacer la elección con diputados suplentes al tenor de un madrugón y sin cumplir con los 86 votos que ordena la Constitución.

Redondo ha advertido que tiene contemplado un plan B en el caso que no se logre consenso para nombrar la nueva CSJ.

Oportunidad de cambiar viejas prácticas

Algunos, por su propia conveniencia, se aferran a aquel dicho que reza que -la costumbre hace ley- dejando por fuera cualquier análisis sobre si es justo o legítimo lo que se hace.

El director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) en Honduras, Luis León, en entrevista a Proceso Digital anotó que si bien es cierto la tradición en la Corte en cuanto a número de magistrados ha sido 8 -7 a favor del partido en el poder, con la Ley de la Junta Nominadora, podría ser una oportunidad de ir cambiando.

Lo anterior porque como se ha pensado y se ha planteado construir un país diferente esta práctica debería empezar a eliminarse, teniendo en cuenta que es la primera vez que gobierna otro partido que no es ni Liberal ni Nacional, anotó.

En ese sentido se debería de aspirar a que en Honduras la elección se haga conforme a capacidades, y si el listado ya define los siete hombres más capaces y las 8 mujeres más capaces en orden de puntuación; no debería de haber perdida y escoger los primeros siete ocho de cada lista y escoger a las personas con mayor capacidad según la puntuación alcanzada en Las evaluaciones por la junta Nominadora, opinó.

Ya es tiempo que en Honduras se empiecen a construir cambios a mediano y largo plazo y sobre todo pensar que la justicia puede mejorar, adicionó.

“Lo que más nos conviene, es una Corte que tenga intereses de país , el tema de la distribución política es algo inevitable (…), pero más allá de los números que cada partido busque tener, deberíamos de pensar en hombres y mujeres capaces que reformulen y reconstruyen un sistema de Justicia que hoy por hoy no funciona, no da respuesta el pueblo hondureño y nos tienen unidos no solamente en impunidad sino en falta de soluciones de país”, puntualizó.

En analista León propone escoger a los 15 mejores calificados por la Junta Nominadora.

CSJ en números

Los números tras el control de la justicia en la Corte Suprema de Justicia es el pan de cada día en las últimas semanas, mientras la población hondureña y la comunidad internacional está expectante, los diputados buscan el balance “de país” dicen porque todos quieren una Corte en beneficio de Honduras.

A estas alturas ya se manejan varios posibles escenarios de cómo podría quedar integrada la CSJ, el Partido Libertad y Refundación (Libre), acepta que el sistema sea tripartito pero reclama la mayoría, el punto es que aunque goza de una mayoría relativa que le permite aspirar a más magistrados, ya se sabe que no puede por sí solo o con el Partido Salvador de Honduras (PSH), lograr mayoría calificada, esa mayoría la podría lograr pero con el Partido Nacional, eso daría un escenario 8-7 como ocurrió en el 2016, planteó el analista Miguel Cálix.

Al no contar con mayoría, Libre tiene que pactar y negociar con dos fuerzas mayoritarias, Partido Nacional y Partido Liberal y esos partidos ya plantearon su escenario, dijo el analista en plática con Proceso Digital.

Entre los escenarios más probables que se manejan es el de 7 magistrados para Libre , 5 para el Partido Nacional y 3 para el Partido Liberal.

Otro de los posibles escenarios es el de 6 magistrados para Libre, 5 para el Partido Nacional y 4 para el Partido Liberal. Según el analista Cálix este podría ser un escenario ideal o el más equitativo en cuanto a la distribución ya que todos los partidos tendrían representación en cada una de las salas de la CSJ.

El Congreso Nacional convocó a sesión el próximo viernes 10 de febrero.

Y el otro escenario en el que hay un juego de números es en el que aparece el PSH; este se plantea que podrían ser 6 magistrados para Libre, 5 para el PN, 3 para el Partido Liberal y 1 para el PSH. En este mismo escenario se plantea un 7 para Libre, 4 para el Partido Nacional, 3 para el Partido Liberal y 1 para PSH.

En estos números donde figura PSH, hay otro apunte y es el que ese magistrado que reclama la alianza debe ser negociado con la bancada y no con el presidente Luis Redondo, ya que todos los partidos son del criterio que una negociación con Redondo sería a favor de Libre, que alcanzaría la suma mágica de 8 lo que representa una clara ventaja para el partido en el poder.

El analista Miguel Calix, recordó que también hay quienes exponen otro escenario que le podría dar ventaja a Libre, y es el de un magistrado de los Liberales que podría ir camuflado y ser más afín a las posturas de Libre, o lo que la gente empieza a llamar “Librerales”.

Poder de Negociación

El Partido Nacional, es ahora la principal fuerza de oposición y tiene mucha fuerza para inclinar cualquier balanza y al parecer el Partido Liberal también tiene su influencia, aunque para muchos sigue en picada.

Miguel Calix, explica aspectos que todavía le permiten negociar al Partido Liberal.

Magistrados suplentes

No es extraño que el control de la CSJ, lo reclame el partido en el poder “es la costumbre” se repite constantemente, pero en el actual escenario donde gobierna un partido de izquierda y que ha manifestado claras intenciones de instalar una constituyente, que la balanza de la justicia se incline a favor de Libre con mayoría de magistrados siempre será un riesgo mayor, apunta la oposición y otros sectores.

Por otra parte, se aclara que al final lo más importante sería elegir magistrados probos, que realmente respondan a los intereses de Honduras, y no de sus partidos.

La historia del país está llena de momentos en que el partido en el gobierno busca saltarse los controles de pesos y contrapesos, en ese sentido “yo no tengo la menor duda de que en el caso de controlar la mayoría en la Corte, Libre trataría de aprovechar para poder llevar adelante sus proyectos políticos, sus planes de gobierno, de la misma manera que el Partido Nacional lo hizo para favorecer la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández”, expuso Miguel Cálix.

Ahora el nuevo invento político es una interpretación del artículo 316 de la Constitución con la que se contempla el nombramiento de magistrados suplentes a la CSJ, esto en busca de que todos queden contentos con los números de magistrados asignados, por ello las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libre están de acuerdo con la nueva posibilidad.

Ya 15 magistrados son un exceso. Añadir suplentes no resuelve, complica aplicación de justicia. No dejemos que los propietarios de partidos nos metan más goles. Queremos justicia no una Corte abultada de magistrados inservibles — Ismael Moreno (@Melosjmoreno) February 2, 2023

Elección en una lupa

Pero, mientras se cuadran los números los consejos, advertencias, dudas y opiniones, sobre lo que se espera de los diputados, no cesan y llegan de todos los sectores .

“Diputadas/diputados, escuchen otras voces, no solo obedezcan a sus jefes de partido. Necesitamos un Poder Judicial sin injerencias extrañas a la justicia. Votar por personas con dudosa trayectoria humana y ética, es botar la oportunidad de elegir un nuevo sistema judicial”, escribió el padre Ismael Moreno en su cuenta de Twitter.

Los diputados deben elegir una Corte Suprema de Justicia (CSJ), que tome decisiones en base a la Constitución de la República, dijo recientemente la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu.

Por su parte, la Misión Internacional de Observación del proceso de selección de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia (MIO-Honduras), expuso que espera que el Congreso Nacional culmine pronto, la elección de un Poder Judicial independiente y autónomo del poder político, respetuoso de la Constitución.

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez aconsejo a los diputados invocar el Espíritu Santo, para que elijan a los magistrados más idóneos, en otra ocasión también clamó iluminación para que los diputados puedan elegir la mejor corte Suprema de Justicia.

Es así que los diputados están bajo la lupa de la sociedad y comunidad internacional, pero ellos tienen como reto a través de los números lograr la mayoría, porque esa mayoría es clave para poder controlar las votaciones del pleno del Poder Judicial.