Libre pretende imponer una CSJ a la fuerza, con votos de suplentes y de madrugada, denuncian los nacionalistas

Tegucigalpa – El Partido Libertad y Refundación (Libre), con su aliado Luis Redondo, pretende imponer una Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la fuerza, sin los votos de los diputados propietarios y utilizando a los suplentes, denunció en las últimas horas la dirigencia del Partido Nacional.

– Nos llevan camino a una dictadura, quien hacer la elección con mayoría simple o través de un madrugón con diputados suplentes, denunció el diputado Zambrano.

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano denunció que Libre no quiere establecer consensos con las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la República.

Citó que el Partido Liberal, Partido Nacional y PSH tienen sus posturas listas en torno a la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin embargo Libre se resiste a convocar porque tienen otro tipo de planes.

“El 10 u 11 de febrero nos van a imponer a Honduras una Corte Suprema a la fuerza, sin los votos, de manera fraudulenta, ilegal, porque a ellos ya se les hizo costumbre. Hace un año pusieron de manera ilegal la actual Junta Directiva del Congreso y no ha pasado nada, en Honduras no pasa absolutamente nada y ahora vamos a dirigir una Corte Suprema y al no llevar a cabo los consensos, van a elegir esta Corte a la fuerza, a patadas, sin los votos fraudulenta, con el fundamento que vamos hacia una ruptura del orden constitucional”, explicó.

El gobierno Radical de Libre y la Directiva Ilegal del @Congreso_HND no quieren llegar a consensos con las fuerzas políticas de oposición para elegir nueva Corte,por qué el 11 de febrero impondrán los 15 magistrados a la fuerza con menos de 65 votos de manera fraudulenta e ilegal — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) February 6, 2023

Mencionó que el artículo 311 de la Constitución manda que se vote las veces que sea necesaria hasta elegir un nuevo pleno de los altos jueces del Supremo, mientras el artículo 314 establece que los 7 años empiezan a correr desde el día de su juramentación y el artículo 80 de la Ley Orgánica del CN cita que los altos funcionarios del Estado continúan en el cargo hasta que se elijan sus sustitutos.

Aludió que el presidente Luis Redondo dijo que en el caso que no se lleguen a los votos, “él establecería los mecanismos que reza la Constitución y eso es imponer una Corte ilegal, sin los votos, una Corte a la fuerza”.

Hizo un llamado a la comunidad nacional e internacional para que estén atentos a las pretensiones de Libre, al tiempo que lamentó esto daría al traste con el Estado de derecho.

“Esto no es un juego, aquí se termina la democracia y aquí sí nos llevan camino a una dictadura”, puntualizó Zambrano.

Desglosó que las opciones que maneja Libre es elegir el pleno del Supremo con mayoría simple (65 votos), pese a que la Constitución dice que debe ser con las tres cuartas partes de la Cámara.

“A ellos no les intereses, ya hasta hablaron de mecanismo que van a utilizar, y aparte de eso tendrían la segunda opción de hacer algún madrugón y elegirlos con los suplentes de Libre, usurpando los curules nuestros, esto es una realidad que nos quiere aplicar el partido de gobierno para controlar la Corte y terminar con el Estado de derecho”, concluyó. JS