«Es momento de pensar por Honduras y no en ideologías»: padre Ovidio Rodríguez

Tegucigalpa– El padre Ovidio Rodríguez dijo este Miércoles Santo que el pueblo hondureño no puede estar dividido siempre por lo que se debe de realizar un diálogo abierto, propositivo y sin intereses ideológicos.

– Cada hondureño es capaz de poner su voluntad para buscar una alternativa en el próximo proceso electoral.

Detalló que es un momento propio de buscar la reconciliación con Dios, no podemos estar confrontados permanentemente porque todo reino dividido crece y toda familia dividida crece y toda nación dividida crece.

Señaló que la pugna entre el Colegio Médico y el Ministerio de Salud el sacrificado es el pueblo que sufre con tanta dolencia y enfermedades que carga y le endosamos esta cruz por la indolencia del gobierno producto de la mediocridad y la corrupción.

“Es el momento de buscar a Dios porque es el camino que debemos seguir y la verdad que debemos escuchar es momento de sentirnos hondureños, ver tantas cosas que tenemos en común a través de un diálogo abierto y no impositivo que permita buscar una ruta para oxigenar el país que está sumido en la pobreza el 72% de la población está en la calamidad, es momento de tomar conciencia”, arguyó.

Agregó que se debe de pensar en el país y no en intereses mezquinos, ideológicos y pensando en Honduras, Honduras está en nuestras manos, cada hondureño es capaz de poner su voluntad para buscar una alternativa en el próximo proceso electoral que logre vencer esas heridas, no los dejemos llevar por la confrontación, la cultura de odio solo los lleva a la autodestrucción.

“Hay que pensar en Honduras, un país de desarrollo, y no en ideologías, hay migrantes que han retornado al país y no hay propuestas concretas porque con 100 dólares no van a resolver sus vidas eso es pan para hoy y hambre para mañana”, indicó.

Señaló que hay que tener buena voluntad para sacar un proceso electoral transparente, limpio y sin confrontación, sin división y sin caos.

“Que estos días de Semana Santa nos sirvan para reflexionar y pensar en el país y no estar en esta violencia son 70 mujeres asesinadas, es una violencia social que nos apremia y nos agobia, es momento de volver el rostro a Dios y vernos como hermanos y ser protagonistas para ver una Honduras de bien”, afirmó.

Advirtió que no se puede seguir en el caos, hay que impulsar los anhelos de los hondureños, hay que buscar salidas para impulsar la inversión.

Los políticos deben de reflexionar y tener valentía y coraje para poder sentarse en la mesa del diálogo que los lleve a derrotar estos desafíos que enfrenta el país. IR