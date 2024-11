“En una democracia debemos ser tolerantes a la crítica”: Jorge Cálix

Tegucigalpa- El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, aseguró que no comparte las amenazas a los altos representantes de ASJ, luego de presentar el informe de corrupción de nuestro país por parte de Transparencia Internacional.

“En una democracia debemos ser tolerantes ante la crítica aunque no la compartamos, la crítica siempre va a existir”, dijo el congresista.

Agregó que a la crítica constructiva se le saca provecho y a la destructiva se le ignora, hay que contestar la crítica con acciones, sostuvo.

Al tiempo que señaló que no comparte coartar la libertad de expresión, “no comparto las amenazas de ningún tipo, no sé esas amenazas de dónde vienen, pero no son de un demócrata”, arguyó.

Recordó que Libre fue muy crítico al gobierno anterior.