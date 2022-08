En Junta Nominadora han quedado los abogados de bancos y de transnacionales de magistrados, crítica Manuel Zelaya

Tegucigalpa– El asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales, criticó que, en la Junta Nominadora, quienes han quedado de magistrados son los abogados de bancos y transnacionales.

-Manuel Zelaya justifica a Luis Redondo y dice que él solo está señalando las incoherencias del sistema de justicia.

En un video difundido por la Secretaría de Prensa, el expresidente dijo que “Aquí se dedican a hablar de la Junta Nominadora; Si esa junta nominadora en resumen si usted evalúa lo que ha pasado en estos últimos tres periodos que ha funcionado al final quienes han quedado son los abogados de los bancos de magistrados y han quedado los abogados de las trasnacionales de magistrados”.

¿Entonces de qué me está hablando?, cuestionó el asesor presidencial.

Seguidamente, Manuel Zelaya, justifica que ahora mismo ellos hacen un esfuerzo “entonces claro ahorita se está haciendo un esfuerzo porque no podemos, nosotros no somos golpistas no vamos a romper la Constitución”.

Finalmente, en el mismo video Zelaya, justifica al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

Cabe mencionar que el diputado presidente, ha justificado en su documento “La Verdad”, respecto a la Junta Nominadora que seleccionará a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En dicho documento Redondo señala que la misma le quita facultades al legislativo y va contra la Constitución.

En ese sentido, Manuel Zelaya fue claro y dijo que “entonces Luis Rolando Redondo Guifarro, lo que está señalando son las incoherencias que tiene el sistema de justicia”. LB